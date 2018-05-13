Bakan Arslan: 'Seçimde oy pusulalarını PTT taşıyacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kızılcahamam'da düzenlenen PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada PTT'nin 15 yıl öncesinde devletin sırtında kambur olduğunu anımsatan Arslan, bugün borcunun değil, kendisinin büyüdüğünü ifade etti. PTT'nin eski hantal yapısına dönmesini isteyen kişilerin bulunduğunu belirten Bakan Arslan, PTT'nin AŞ olmanın verdiği avantajla büyük düşündüğünü ve yol aldığını bildirdi. Arslan, PTT Messenger yazılımının testlerinin başarıyla sonuçlandığını anlatarak, "Biz de bunu kullanacağız. Ama birileri bunu anlamıyor. Birileri, 'PTT'nin ne işi var PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var, ben dünya devleriyle yarışacağım' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi dünya devi olacağız diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da, bizi gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz yol alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini kavrayamadığı için PTT 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun, hazinenin omuzlarında yük olsun istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda üç-dört kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik" diye konuştu.

"Oy pusulaları PTT tarafından taşınacak"

24 Haziran seçimlerine değinen Arslan, PTT'ye önemli görevler düştüğünü belirtti. Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan anlaşma gereğince oy pusulalarının il ve ilçelere götürülmesi görevinin PTT'ye verildiğini kaydeden Arslan, PTT mensuplarının görevlerinin kutsallığını bildiğini ifade ederek, "PTT'miz kritik bir görev ifa diyor. Bu görevi ifa ederken de oy sandıklarının ve pusulalarının sevkinde hiçbir aksaklık yaşanmaması, mahalline zamanında gitmesi adına hassasiyetinizi biliyorum ama bir kere daha bu konuda gerekli gayretin gösterilmesi konusunda mesai arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum" dedi.

Seçim çalışmalarının ülke için hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan, bakanlık olarak seçimlerde ulaşım, erişim ve bilgi işlemle ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm kurum ve kuruluşları ile muhatapları olan özel sektör kuruluşlarını uyardıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını, almaya devam ettiklerini kaydetti. İnsanların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının, sandıktan çıkacak sonuçta ülkenin geleceğe taşınması sorumluluklarının bulunduğunu dile getiren Bakan Arslan, bu konuya verdikleri önem çerçevesinde 7/24 teyakkuzda olduklarını söyledi.

"5 bin kişi için sınav başvuruları yarın başlıyor"

Arslan, PTT'ye alınacağı açıklanan 5 bin kişi için sınav başvurularını yarın almaya başlayacaklarını belirterek, "21 Mayıs son gün olmak üzere üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda sıralamayı yapacağız. Sonra mülakat ile gerekli test ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz

