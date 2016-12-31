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Bakan Arslan sınırdaki bir askere tebrik kartı gönderdi

PTT Posta İşleme Merkezi’ni ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sınır karakolunda görev yapan bir askere gitmek üzere bir tebrik kartı gönderdi.

Bakan Arslan sınırdaki bir askere tebrik kartı gönderdi

31 Aralık 2016 21:54

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Posta İşleme Merkezi çalışanlarının yeni yılını tebrik etti. Tek tek çalışanlara iyi seneler dileyen Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada, bu akşam özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı olarak ulaştırmanın her modunda, her türünde, Türkiye’nin her yerinde çalışma arkadaşlarının görevleri başında olduğunu vatandaşa göstermiş olmak adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başlangıç noktamız Posta İşleme Merkezi burası 120 milyon kayıtsız gönderi, 35 milyon da kayıtlı gönderinin bu yıl içinde işlendiği mekan, yaklaşık 2 bin çalışma arkadaşım var burada benim. Bilsinler ki 10 binlerce PTT çalışanı adına onları ziyaret ettik. PTT’mizin güzel bir geleceği var bu sene de ücretsiz yılbaşında insanlarımızın istediği mesajı yazıp görev başındaki güvenlik görevlilerine gönderdikleri kartlar var. Bir tanesini de biz doldurup yine gitmesi gereken yere gönül ister ki her karakolda, sınır boyunda, her nerede olursa olsun, dağın başında görev yapan herkese tek tek yazalım ama bu temsilen hepsine temsilen gönderilen bir mesajdır" diye konuştu.

Bakan Arslan, mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin güvenliğini ailenizden üstün tutarak yaptığınız görev nedeniyle sizleri tebrik ediyor, iyi yıllar dileklerimizi siz ve çalışma arkadaşlarınıza iletiyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

Bakan Arslan, tebrik kartını sınır karakolunda bir askere gidecek şekilde mühürleyerek teslim etti.


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