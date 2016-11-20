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Bakan Arslan, tartışılan düzenlemeyi değerlendirdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Ceza Kanununda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalara yol açmasını değerlendirdi.

Bakan Arslan, tartışılan düzenlemeyi değerlendirdi

20 Kasım 2016 20:37
Bakan Arslan, tartışılan düzenlemeyi değerlendirdi - Tıkla İzle

Partisin İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Bakan Ahmet Arslan, “Aradan zaman geçti. Öyle diyorlar. Bu düzenlemeyle yarın öbür gün bunları evlenmek zorunda bırakacaksınız. Dolayısıyla kızcağızın günahına gireceksiniz. Yok böyle bir şey, bunun yanlış olduğunu biliyoruz zaten. Zaten amacımızın bu olmadığını biliyoruz. Çünkü öbür düzenlemeyi yapan biziz zaten. Bunun önüne geçmek için düzenlemeyi yapan biziz. Lütfen sap ile samanı, elma ile armudu birbirine karıştırmasınlar” dedi.

"Mecliste son günlerde tartışılan ve kamuoyunun çok gündemine gelen saptırılan bir konu var" diyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Konu şu değerli arkadaşlar, burada da bazı ilçelere gidiyoruz. Genç yaşta sevmiş, karşısındaki çocuğu, karşılıklı her ikisinin annesi babası rıza göstermiş. Evlenmişler 3 çocuk olmuş, 4 çocuk olmuş çocuk 7 yaşında 8 yaşında 3 yaşında, efendim kanunu çalıştırıyoruz. Diyoruz ki 18 yaşından önce sen evlendin bu kızla seni, içeri atıyorum. Tamam içeri atalım. İçeri atınca ne oluyor. Ailelerin rızası, çocukların rızası ile kurulan bir aile var. Ortada çocuklar var. Biz ailenin geçimini sağlayan babayı alıyoruz içeri atıyoruz. Çocukları ortada bırakıyoruz. Aklımız sıra 26 yaşına, 27 yaşına, Arpaçay’da vardı kaç yaşında 24 yaşında 4-5 çocukla bir bayanı aklımız sıra koruyoruz. Ya bayan diyor ki arkadaş, ‘beni perişan ettiniz. Çocuklarla ortada kaldım. Eşim içeride ekmeğimiz getirecek kimse yok. Yalvarırım gereğini yapın.’ Bunun gibi üç bin kişi var. Her platformda söyleniyor. Biz bu tip kendi rızalarıyla, ailelerinin rızalarıyla genç yaşta evlenmiş, ev bark sahibi olmuş, kanun çalışması nedeniyle mağdur olmuş, mağduriyeti gidermek için bir düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.

“AK Parti vatandaşın teveccühünü kazanacak, ona muhalefet etmeliyim deyip, çıkıp saptırıp bambaşka bir yere götürdüler”
Onların her zamanki saptırmalarıyla başka anlamlar yüklemesine, başka yere götürmesine izin vermeyin diyerek partililerin dikkatini çeken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha sonra özetle şunları söyledi: “Dün muhalefet milletvekilleri bu tip olanları bizden daha çok savunuyorlardı. Sırf AK Parti getirdi. AK Parti buradan da bir başarı elde edecek. Vatandaşın teveccühünü kazanacak, ona muhalefet etmeliyim deyip, çıkıp saptırıp bambaşka bir yere götürdüler. O yüzden konu bu kadar net örneğiyle anlattım ki bu kadar nettir. Konun bu olduğunu bilin. Onların her zamanki saptırmalarıyla başka anlamlar yüklemesine başka yere götürmesine izin vermeyin. Çevrenizdekilere bu örnekle ile birlikte bu kadar ne anlatın lütfen. Aradan zaman geçti. Öyle diyorlar. Bu düzenlemeyle yarın öbür gün bunları evlenmek zorunda bırakacaksınız. Dolayısıyla kızcağızın günahına gireceksiniz. Yok böyle bir şey, bunun yanlış olduğunu biliyoruz zaten. Zaten amacımızın bu olmadığını biliyoruz. Çünkü öbür düzenlemeyi yapan biziz zaten. Bunun önüne geçmek için düzenlemeyi yapan biziz. Lütfen sap ile samanı, elma ile armudu birbirine karıştırmasınlar. Olay az önce anlattığım netliktedir. Sizin de kafanız bu konuda net olsun. Her yerde anlatın inşallah biz bir yanlışın içinde olmayız. Olmayacağımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama onlar yanlışın içindeymişiz gibi cümleleri, kelimeleri, işlemleri saptırarak anlatıyorlar. Onlar günün sonunda aslında kendilerini kandırmış oluyorlar.” 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma


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