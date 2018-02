Bakan Arslan: 'Terörle birlikte hareket edenlerin sonu bataklıktır'

Bakan Ahmet Arslan, Kırıkkale’de Şehit Üsteğmen Erdem Mut’un cenazesine katıldı. Cenaze töreni öncesi Bakan Arslan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Arslan, “Elbetteki dileğimiz, isteğimiz bundan sonra hiçbir şehidimizin olmaması. Bu şu anlama gelmiyor, şehit olmasın diye bu mücadeleden vazgeçeceğiz, onların bu ülkeyi bataklık haline getirmesine izin vereceğiz, onların bu ülke üzerinde her türlü oyunu oynamasına izin vereceğiz anlamına kesinlikle gelmiyor. İşte bu izni vermemek adına da bugün de yarın da şehadet şerbetini içmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar diyoruz ki dünya ve dünyayı yönetmeye çalışanlar akıllarını başlarına almalı, onlara maşalık etmeye dünden birileri hazır olmalı ama o maşaları kullanarak başımıza, insanlığın başına bela etmesinler. Kendileri de bir şekilde bu belaya bulaşıp bu ateşte yanıyorlar. Dün olduğu gibi bugün de terörist sadece bizim ülkemizde değil. Amerika’da da, Fransa’da da, İngiltere’de de her yerde, masum insanlara kast ediyor. İşte terörün her yerde terör, teröristin her yerde terörist olduğunu bilerek buna göre davranmaları lazım. Hele ki bu bölgenin huzurunu sağlıyoruz deyip teröristlerle kol kola yürümek isteyenler, bilmeli ki bunun sonu yok, bunun sonu bataklıktır" şeklinde konuştu.

Mehmet Temizyürek