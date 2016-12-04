Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Arslan: 'Türkiye dünya ticaret pastasından pay alınca çekemediler'

Bakan Arslan: 'Türkiye dünya ticaret pastasından pay alınca çekemediler'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünya ticaret pastasından pay alan Türkiye’yi çekemeyen ülkelerin hainleri kullandıklarını kaydetti.


04 Aralık 2016 14:32

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adıyaman'da Kahta-Narince-Siverek yolu 41 kilometrelik 1. kısım asfaltın temel atma törenine katıldı. Kahta ilçesine bağlı Narince yakınlarındaki törende konuşan Bakan Arslan, küresel güçlerin Türkiye’nin büyümesini çekemediğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde dünyaya üç ders verildiğini kaydetti. AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetlere değinen Arslan, “Biz millete hizmet etmeyi gerçekten Hakk'a hizmet olarak gördük. Milletin hizmetkarı olmaya çalıştık. Kendimize 2023, 2053, 2071 hedefleri koyduk. Bu hedefleri ortaya koyarken Anadolu coğrafyasının, Asya ile Avrupa arasında, Balkanlar ile Kafkaslar arasında, Balkanlar ile Ortadoğu arasında, Karadeniz ile Akdeniz arasında köprü konumunda olduğunu biliyorum. Ancak bu köprünün hakkını vermek için bölünmüş yollarla, yüksek hızlı trenlerle, havaalanlarıyla, deniz limanlarıyla ülkemizin her tarafını donatmamız gerektiğini biliyorduk. İşte tam da bunu yapmaya başlayınca önümüzü kesmeye çalıştılar. Bölünmüş yolda 25 bin kilometreyi, havaalanlarında yılda 35 milyondan 180 milyonun üzerinde yolcu taşımayı yakalayınca, dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 6. yüksek hızlı treni hakkına sahip ülkesi olunca, denizcilikte yılda 200 milyon ton yük elleşlerken, 420 milyon ton yük elleşler hale gelince, bilişimde dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına girince biz dünyadaki ticaret pastasından gereğinden fazla pay almaya başladık. İşte o ticaret pastasını paylaşmaya alışanlar, dünyayı kendi aralarında yönetmeye alışanlar ve Türkiye’nin onların biçtiği role göre hareket etmesine alışanlar bunu çekemediler. Bunu çekemedikleri için Türkiye’ye çelme takmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin önünde her yerde set olmaya, Türkiye’ye her yerde ket vurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de bu hareketin, bu kutlu yürüyüşün, bu büyümenin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı çekemeyenler, onun arkadaşlarıyla birlikte bu ülkenin büyümesini çekemeyenler her türlü hainliği yapıyor, her türlü maşayı, her türlü haini kullanıyor. Ancak bilsinler ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye genlerinden gelen, atalarından gelen alışkanlıkla dünyadaki mazlumlara da, mağdurlara da kucak açmaya devam ediyor, bundan sonrada devam edecek. Türkiye bütün bu bahsettiğimiz projeleri yaparken büyümesine çok daha fazla çok daha hızlı devam edecek ve özellikle coğrafyasında güçlenerek bu coğrafyada ona biçilen bir role göre değil, kendi belirlediği role göre hareket eden bir ülke, bir lider olmaya devam edecek” dedi.

“15 Temmuz'da dünyaya üç ders verdik”

Bakan Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ise, “15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin kalkışmasında Adıyaman’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde millet olma şuuruyla meydanlara döküldük. 15 Temmuz’da üç tane ders verdik. Birincisi Türkiye’de birlik yok, beraberlik yok diyenlere ders verdik. Millet olma şuurunda kendimize ders verdik. İkincisi dünyaya ders verdik. Ne zaman olursa olsun eğer bu ülkede bir istikbal ve istiklal mücadelesi olacaksa, böyle bir ihtiyaç varsa Türk insanı 79 milyonuyla, dil, din, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan hep beraber meydanla dökülürüz dedik, dünyaya bunu gösterdik. Üçüncüsü ise dünyadaki başka mazlum ve mağdur ülkelere bir olursanız, beraber olursanız, hep beraber hareket ederseniz hainlerin sizin başınıza ördükleri çorapları alır onların başlarına geçirirsiniz dedik” ifadelerini kullandı.

Törende Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin de konuştu. Tören alanına gelenler güvenlik güçleri tarafından sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alındı. 

Yapılan çalışma ile Kahta ile Nissibi Köprüsü arası 50 kilometreden 41 kilometreye düşecek. Temeli atılan yol 25 metre platform genişliğinde 2*2 bölünmüş yol olacak.
Törene Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN

Etiketler: Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç