Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adıyaman'da Kahta-Narince-Siverek yolu 41 kilometrelik 1. kısım asfaltın temel atma törenine katıldı. Kahta ilçesine bağlı Narince yakınlarındaki törende konuşan Bakan Arslan, küresel güçlerin Türkiye’nin büyümesini çekemediğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde dünyaya üç ders verildiğini kaydetti. AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetlere değinen Arslan, “Biz millete hizmet etmeyi gerçekten Hakk'a hizmet olarak gördük. Milletin hizmetkarı olmaya çalıştık. Kendimize 2023, 2053, 2071 hedefleri koyduk. Bu hedefleri ortaya koyarken Anadolu coğrafyasının, Asya ile Avrupa arasında, Balkanlar ile Kafkaslar arasında, Balkanlar ile Ortadoğu arasında, Karadeniz ile Akdeniz arasında köprü konumunda olduğunu biliyorum. Ancak bu köprünün hakkını vermek için bölünmüş yollarla, yüksek hızlı trenlerle, havaalanlarıyla, deniz limanlarıyla ülkemizin her tarafını donatmamız gerektiğini biliyorduk. İşte tam da bunu yapmaya başlayınca önümüzü kesmeye çalıştılar. Bölünmüş yolda 25 bin kilometreyi, havaalanlarında yılda 35 milyondan 180 milyonun üzerinde yolcu taşımayı yakalayınca, dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 6. yüksek hızlı treni hakkına sahip ülkesi olunca, denizcilikte yılda 200 milyon ton yük elleşlerken, 420 milyon ton yük elleşler hale gelince, bilişimde dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına girince biz dünyadaki ticaret pastasından gereğinden fazla pay almaya başladık. İşte o ticaret pastasını paylaşmaya alışanlar, dünyayı kendi aralarında yönetmeye alışanlar ve Türkiye’nin onların biçtiği role göre hareket etmesine alışanlar bunu çekemediler. Bunu çekemedikleri için Türkiye’ye çelme takmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin önünde her yerde set olmaya, Türkiye’ye her yerde ket vurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de bu hareketin, bu kutlu yürüyüşün, bu büyümenin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı çekemeyenler, onun arkadaşlarıyla birlikte bu ülkenin büyümesini çekemeyenler her türlü hainliği yapıyor, her türlü maşayı, her türlü haini kullanıyor. Ancak bilsinler ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye genlerinden gelen, atalarından gelen alışkanlıkla dünyadaki mazlumlara da, mağdurlara da kucak açmaya devam ediyor, bundan sonrada devam edecek. Türkiye bütün bu bahsettiğimiz projeleri yaparken büyümesine çok daha fazla çok daha hızlı devam edecek ve özellikle coğrafyasında güçlenerek bu coğrafyada ona biçilen bir role göre değil, kendi belirlediği role göre hareket eden bir ülke, bir lider olmaya devam edecek” dedi.

“15 Temmuz'da dünyaya üç ders verdik”

Bakan Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ise, “15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin kalkışmasında Adıyaman’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde millet olma şuuruyla meydanlara döküldük. 15 Temmuz’da üç tane ders verdik. Birincisi Türkiye’de birlik yok, beraberlik yok diyenlere ders verdik. Millet olma şuurunda kendimize ders verdik. İkincisi dünyaya ders verdik. Ne zaman olursa olsun eğer bu ülkede bir istikbal ve istiklal mücadelesi olacaksa, böyle bir ihtiyaç varsa Türk insanı 79 milyonuyla, dil, din, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan hep beraber meydanla dökülürüz dedik, dünyaya bunu gösterdik. Üçüncüsü ise dünyadaki başka mazlum ve mağdur ülkelere bir olursanız, beraber olursanız, hep beraber hareket ederseniz hainlerin sizin başınıza ördükleri çorapları alır onların başlarına geçirirsiniz dedik” ifadelerini kullandı.

Törende Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin de konuştu. Tören alanına gelenler güvenlik güçleri tarafından sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alındı.

Yapılan çalışma ile Kahta ile Nissibi Köprüsü arası 50 kilometreden 41 kilometreye düşecek. Temeli atılan yol 25 metre platform genişliğinde 2*2 bölünmüş yol olacak.

Törene Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN