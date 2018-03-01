Bakan Arslan: 'Türkiye olarak 5G'ye geçen öncü ülkelerden olmak istiyoruz'

Bakan Arslan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Dünya Mobil Kongresi 2018'de düzenlenen fuara ilişkin açıklamalarda bulundu. Her yıl şubat ayı sonunda düzenlenen ve 4 gün süren Dünya Mobil Kongre'sine Türkiye'den GSM operatörlerinin, servis sağlayıcıların ve Bakanlığın katıldığını belirten Arslan, özellikle 4,5G uygulamasına geçtikten sonra ülkelerin hedefinin 2020'de 5G'ye geçmek olduğunu ifade etti.

Arslan, Türkiye olarak 5G'ye geçen öncü ülkelerden olmak istediklerini vurgulayarak, standart belirleme de dahil kural koyucu ülkelerden olmak istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin 2020'de 5G'ye geçiş hedefi

Türkiye’nin 2020'de 5G'ye geçiş hedefini hatırlatan Arslan, bu isteklerin söylemle olmadığını, eylemlerde bulunulması, araştırmalar yapılması, ürünler geliştirilmesi ve geliştirilen ürünler sonucunda böyle bir uygulamayı hayata geçirebilmek gerektiğini anlattı.

Arslan, kongrede Türkiye olarak özellikle bu sene geniş katılımla yer alınmasının sebebinin bu olduğunu vurguladı. 5G’ye geçiş sürecinde çok ciddi projeler ve ürünler geliştirildiğini belirten Arslan, bu ürünlerin de buradan dünya pazarına sunulduğunu bildirdi.

Kongrede, dünyada neler yapıldığının, sektörün gelişiminde Türkiye’nin nasıl daha iyi yer alabileceğine ilişkin değerlendirme şansının yakalandığına dikkat çeken Arslan, bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde burada yer alınacağını ifade etti.

Türkiye olarak katma değeri yüksek ürünlerin pazarlanabilmesi halinde 2023 ve sonraki hedeflere ulaşılabileceğini kaydeden Arslan, bu konuda bilişim sektöründe, BTK'nın da olduğu alanda katma değeri yüksek ürünleri ihraç edebilir duruma gelmek istediklerinin altını çizdi.

4,5 G uygulaması konusunda gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Arslan, büyük şehirlerde erişilen kapasiteyi, kırsalda da vatandaşın ayağına götürmek için Evrensel Hizmet Fonu’nu kullanarak birçok uygulama yaptıklarını aktardı.

Özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu yaklaşık 4 bin yerleşim yerinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Arslan, "Hedefimiz 2023'e giderken en az bu kadar daha uygulama yapmak” açıklamasında bulundu.

Dünyadaki uygulamalarına iştirak etmek adına birçok yere gidildiğini ve bilgi paylaşımında bulunduklarını bildiren Arslan, "Oralara gitmişken elbette ki bilişim altyapısını test edebilme şansı yakalıyoruz. Türkiye bu konuda ciddi mesafe almış durumda. Eskiden başka ülkelerden destek isteyen, bilgilerini paylaşmalarını isteyen Türkiye'den, bugün tam tersine teknolojimizin ve geldiğimiz konumunun hakkını veren ve bizden destek isteyen ülkeleri görüyoruz. Bu bizi memnun ediyor ama şımartmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sektörün farklı bir atak içerisinde olması için önünü açmak istediklerini de kaydeden Arslan, "Fuarda gezerken Türk firma temsilcileriyle yaptığımız sohbetlerde orta ve küçük ölçekli şirketlerimiz de 100 milyon dolara varan yazılımlar dahil, ürünler ihraç ediyorlar. Bu Türkiye'deki sektörün büyümesi, yerlileşmesi ve millileşmesine bağlı olarak küçük ölçekli şirketleri desteklememizden kaynaklı” dedi.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar bütün kurum ve kuruluşların hizmetini e-Devlet'e taşımak”

Türkiye olarak bilişim, portal ve e-ticaret sektöründe başka coğrafyalara açılabilme ve işbirliği yapabilme şansı yakaladıklarına dikkat çeken Arslan, e-Devlet alanında ciddi mesafeler alındığını, 10 yıldır her yıl üzerine koyarak işlem yapabilir hale gelindiğini anlattı.

e-Devlet Kapısı'nda 36,5 milyon kullanıcının, 418 kurum ve kuruluşun 2 bin 800 işlemini yapabildiğini bildiren Arslan, hedeflerinin yıl sonuna kadar bütün kurum ve kuruluşların hizmetini e-Devlet'e taşımak olduğunu vurguladı.

Mustafa Apaydın

