Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Arslan’ı Ferit Melen Havaalanı'nda Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve kurum amirleri karşıladı.

İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen Vanlı polis memuru Soner İdil’in Yukarı Norşin Camii’nde yapılacak cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Bakan Ahmet Arslan, havaalanından Van Valiliği'ne geçti. Burada bir süre dinlenecek olan Bakan Arslan’ın, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılması bekleniyor.

Şehit polis İdil’in cenazesi ise Yukarı Norşin Camii’nde kılınacak namazın ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedilecek.