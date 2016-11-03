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Bakan Arslan’dan GSM operatörlerine ortak altyapı çağrısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Davos Dünya İletişim Forumu İstanbul programında yaptığı konuşmada, GSM operatörlerine ortak altyapı kullanımı konusunda çağrı yaptı.

Bakan Arslandan GSM operatörlerine ortak altyapı çağrısı

03 Kasım 2016 12:36

Davos Dünya İletişim Forumu İstanbul programı İstanbul Üniversitesi’nde başladı. Programda açılış konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iletişim sektöründeki gelişmeleri rakamlarla değerlendirerek, "Son 12-13 yılda 20 milyar TL’lik veya 8 milyar dolarlık bir pazardan bugün 30 milyar dolarlık bir pazara, 83 milyar TL’lik bir sektör büyüklüğüne erişmiş durumda. Yine mobil abone sayımız 27-28 milyon iken son 14 yılda 74 milyona erişmiş durumda. 1 buçuk yıllık periyotta da 38 milyon 600 bin kişinin 4.5G ile tanışmış olması, 4.5G’yi kullanıyor olması ve bu sektörün, iletişimin nimetlerinden yararlanır hale gelmiş olması önemlidir" dedi.

GSM operatörlerine ortak altyapı çağrısı
Bakan Ahmet Arslan, GSM operatörleriyle ilgili, "Altyapının ortak kullanımı, altyapının verimli kullanımı konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. İstiyoruz ki her operatör ayrı ayrı yatırım yapıp ayrı ayrı kullanıcısına sunmasın, altyapıyı ortak kullanabilelim, bundan ortak yararlanabilelim" ifadelerini kullanarak, altyapı yatırım maliyetlerinden kar etmenin önemini vurguladı.

Siber saldırılara karşı alınan önlemler
Bakan Ahmet Arslan, siber saldırıların dünya üzerindeki etkisine değinip Türkiye’nin siber saldırılar karşısındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Siber olaylara müdahale ekibi oluşturuldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, yine Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile birlikte hem sektöre destek veriyor, hem de kamu ve kamu kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca sistemli olarak organize bir şekilde çalışması da sağlanmış oluyor. Türkiye’de özellikle siber güvenlik konusunda atmamız gereken birçok adım olduğunu biliyoruz. Krizlerin yaşandığı bir coğrafyada krizlere karşı hazırlıklı olmak konusunda, bu anlamda güzel bir işbirliğimiz var" şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde iletişim rolü
Bakan Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde en büyük mücadeleyi veren vatandaşlara teşekkür ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi, gerçekten hiç ummadığımız bir şekilde, göz bebeğimiz olan Silahlı Kuvvetlerimizde, askerimizin, Mehmetçiğimizin kıyafetinin içine bürünmüş olan hainlerin bir girişimiydi. Onlarla birlikte birçok paydaşları vardı; ama başaramadılar. Nasıl başaramadılar? İnsanımız o gece Cumhurbaşkanının çağrısına, Başbakanının çağrısına uydu ve meydanlara indi. Bu konuda onlara müteşekkiriz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimde iletişimin önemine değinerek iletişim araçları sayesinde halkın, bilgi kirliliğiyle karşılaşmadan darbe girişimine meydan okuduğunu vurguladı.

Teröre karşı ortak mücadele çağrısı
Terörün sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu anlatan Arslan, ortak mücadele çağrısı yaparak, "Güzel bir konumdayız; ancak zor bir coğrafyadayız. Bulunduğumuz coğrafya her zaman mücadelenin, her zaman rekabetin, her zaman adeta ölesiye, öldüresiye rekabetin olduğu bir coğrafya. İşte, bu coğrafyada güçlü olmak, güçlü kalmak zorundasınız. Terör terörlüğünü yapmaya çalışacak, göstermeye çalışacak; ancak biz topyekün, nereden gelirse gelsin, terörün üzerine gider, teröre karşı ortak mücadele verirsek, terör belasını dünyanın başından def ederiz. Yoksa, ‘Kendi ülkemden uzaklaştırayım, bana ne, senin başına bela olur’ dersen, yarın öbür gün döner, ne yazık ki görüyoruz, New York’ta da, Paris’te de, Belçika’da da, Londra’da, birçok yerde terör teröristliğini ortaya koyuyor, canlara kıyıyor. Her bir can ayrı ayrı kıymetli. Terörün canlara kıymaması, bizi yıldırmaması için işbirliğimiz çok önemli" dedi.

Hüseyin Coşkun 

 

Etiketler: bakan arslan, gsm


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