Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca’da 3 ay önce yapımına başlanan televizyon ve radyo vericilerini bir arada toplayacak dev kulenin inşaat çalışmalarını inceledi. İnşaat firması yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Arslan, daha sonra inşaat alanında inceleme yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Arslan, “Süreçleri hızlandırarak, bitirmek adına günün sonunda da sıkıntı yaşamamak adına neler yapmamız gerektiğini, iş programımızı tekrar gözden geçirdik. Ve hızlandırılmış bir şekilde inşallah bu işi devam ettireceğiz. Tabi ki vatandaşlarımızın burada ne yapıldığını bilmesi adına biz Çamlıca’daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, bu çelik direklerin üzerinde olan vericileri bir yerde toplamak ve betonarme bir kule üzerinde hepsini bir araya toplamak, İstanbul’un siluetine de katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz. Yaklaşık 220 metrelik betonarme olmak üzere 365 metrelik bir kulemiz söz konusu olacak. Bu kulenin 160’ncı metrelerinde iki tane seyir terası, 170’nci metrelerinde 2 kat restoranlar olacak ki, toplam 49 katlık bir inşaattan bahsediyoruz. Böylece biz hem İstanbul’un siluetine bir ilave katkı sağlamış olacağız hem de İstanbul’a gelen misafirlerin bu kuleyi, bu kuledeki seyir teraslarını kullanarak İstanbul’un her tarafını bir noktadan görebilmeleri, böylece de sadece bu mekana günde 10 ile 15 bin arasında turist çekerek, yılda da 4 milyonun üzerinde turiste hizmet vermek, böylece de bir katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Ama asıl hedefimiz bu projede bütün televizyon ve radyo vericilerinin bir noktada toplandığı, bir noktadan yayın yapıldığı ve İstanbul’un da bu görüntü kirliliğinden kurtarıldığı bir sisteme kavuşturmuş olmak” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 ay önce de inşaatı incelediklerini ve o zaman yüzde 11 olan inşaattaki ilerlemenin yüzde 25’e ulaştığını ifade eden Arslan, inşaatın temel kısmının bittiğini ve istasyonun önümüzdeki yılın Mayıs sonunda hizmete açılacağını söyledi.

Mahmutbey gişeler 20 Kasım’da serbest geçiş sistemine geçecek

Mahmutbey gişelerinin kaldırılacağı müjdesini de veren Bakan Arslan, “Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu da açtıktan sonra tabi ki kendi trafiğini de oluşturmuş oldu. Mahmutbey gişelerde ciddi bir sıkışıklık var. İstanbullular bu konuda çok muzdarip. Biz yaklaşık 1,5 ay önce kasım sonu, aralık başına kadar Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine geçireceğimizi ve böylece de trafiği yaklaşık yüzde 30 rahatlatacağımızı vurgulamıştık. Bugün sizin aracılığınızla belirtmek isterim ki 20 Kasım’da Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine kavuşturarak, gişeleri ortadan kaldırmış olacağız. Böylece de gişelerin olduğu yere gelen araçların hem yavaşlamasına gerek kalmayacak hem de OGS gişesinden mi geçtim, HGS gişesinden mi geçtim diyerek şerit değiştirmeler oluyor. Böyle olunca da trafik sıkışıyor ve geriye doğru bir şişme oluyordu. İnşallah bu şişmenin de önüne geçmiş olacağız. Dolayısı ile özetle 20 Kasım’da Mahmutbey gişelerini kaldırıp, serbest geçişe geçip, orada yüzde 30’luk bir rahatlama sağlamış olacağız” diye konuştu.