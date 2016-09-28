Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir-İstanbul Otoyol projesinin çalışmalarının sürdüğü Belkahve bölgesinde inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle sohbet etti ve özçekim yaptı. İnceleme gezisine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve AK Parti İzmir Milletvekilleri de katıldı.

Belkahve tünelleri önünde çalışma hakkında bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlık bünyesindeki çalışmaları incelediklerini, son durumlarını gördüklerini, tıkanan noktalara müdahale edip bitiş tarihlerini öne çekmeye çalıştıklarını söyledi. Bakan Arslan, İzmir İstanbul Otoyol projesinin başlangıç noktasında daha önce bitirilen 6.5 kilometrelik bölüm dahil yıl sonuna kadar toplam 26.5 kilometrelik yolun kullanıma açılacağını kaydetti. Bakan Arslan, “Bu bölüme bin 605 metrelik iki tüp halindeki Belkahve tüneli ile projenin en büyük viyadüklerinden olan iki bin 238 metre uzunluğundaki Bornova viyadüğü de dahil. Yıl sonunda İzmirlilerin hizmetine sunacağız. İzmir İstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü dahil, İzmir’in, Manisa’nın, Balıkesir’in, Çanakkale’nin, Yalova’nın, Kocaeli’nin, İstanbul’un ihtiyaçlarını görüyor olacak” diye konuştu.

"İnsanlarımız yolun keyfini çıkarıyor"

Projenin önemini vurgulayan Bakan Ahmet Arslan, “2009-2010 yıllarının dünyadaki ekonomik krizde, dünyada kredi kuruluşlarının para satmamaya çalıştığı bir ortamda Türkiye’ye güvenin devamında 8.5 milyar dolarlık projeyi, yap işlet devret ile ihale ettik. Süreç başladı. Osmangazi Köprüsü, 53 kilometrelik otoyollar dahil 59 kilometrelik kısmını 30 Haziran’da hizmete sunduk. Buralarda insanlarımız yolun keyfini çıkartıyor. Devamında 26.5 kilometrelik bölümde İzmir’de, insanların hizmetine sunulacak. Bu projede 8 milyar doların yanı sıra 3 milyar TL de kamulaştırma bedeli var. Bağlantı yolları, tünelleriyle ülkemizin önemli gurur projelerinden birisi olacak. Bu yollar İzmir’i, limanlarını Manisa’ya, Bursa’ya, Yalova’ya daha yaklaştıracak. Ticaretin ve ekonominin büyümesini sağlamış olacağız” dedi. Bakan Arslan, otoyol projesinin devamında Savaştepe’den itibaren, Çanakkale 1915 köprüsüyle de bağlanacağını, İzmir’in, Ege Bölgesi’nin ürünlerinin Çanakkale 1915 köprüsü sayesinde Avrupa’ya kısa yoldan ulaştırılacağını da söyledi.