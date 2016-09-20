Marmaray tünelinde bir işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Marmaray projesinde dün gece yarısı itibariyle işçilerden biri elektrik kontağında matkap çalıştırırken elektrik kontağından çıkan elektrik akımına kapılmış, hastaneye kaldırılmış ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kendisine rahmet diliyoruz" dedi.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Posta Birliği tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dünya Posta Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile 192 ülkeden 2 bin 500 delege katıldı.

Kongrede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bugün Marmaray'da bir işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili bilgi verdi. Hayatını kaybeden işçiye rahmet ve ailesine başsağlığı dileyen Bakan Arslan, "Marmaray projesinde dün gece yarısı itibariyle işçilerden biri elektrik kontağında matkap çalıştırırken elektrik kontağından çıkan elektrik akımına kapılmış, hastaneye kaldırılmış ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kendisine rahmet diliyoruz. Ailesine ve demir yolundaki arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki dün gece yarısı itibariyle böyle bir olay yaşandı"

Marmaray'ın yapılırken iş güvenliği konusunda çok geniş önlemler alındığını ve böyle bir durum yaşanmadığını belirten Bakan Ahmet Arslan, "Bu kaza nedeniyle bugün yaklaşık 11.30'a kadar tek hat işletmeciliği yapıldı. Tek hat işletmeciliğinde de malumunuz tren seferleri yaklaşık 15 dakikaya çıkmak zorunda kaldı. Ancak 11.30- 12.00 itibariyle de tekrar seferler normale döndü ve Marmaray tekrar çift yönlü olarak hizmet vermeye başladı. Dolayısıyla tekrar vefat eden arkadaşımıza rahmet ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diliyorum. Şöyle de bir gerçek var ki Marmaray gibi büyük bir projeyi yaparken gerçekten bütün bu süreçlerde iş güvenliğiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Bu tip bir olay yaşamadık. Ama ne yazık ki dün gece yarısı itibariyle böyle bir olay yaşandı. Teknik uzmanlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Neden kaynaklandığı, arkadaşımızın hatasından mı yoksa başka sebeplerden mi kaynaklandığı bugün itibariyle araştırılıyor" diye konuştu.

Marmaray tünelinde teknik kontrollerin düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Bakan Arslan, "Tüneldeki çalışmalar kontroller her zaman devam ediyor. Arkadaşlar bütün tamirleri bakımları her zaman yapıyorlar. Dünde bu anlamda bir çalışma yaparken bu olay gerçekleşmiş. Ne yazık ki bir yanlış algıdan dolayı dün gece yaşanan olayın Avrasya'da yaşandığı şeklinde de bir haber çıkmış olmakla birlikte Marmaray'da yaşandı. Avrasya tünelinde bütün çalışmalarımız 20 Aralık'ta açılışı yapılacak şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Altunışık