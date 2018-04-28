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iha.com.tr »
Gündem »
Bakan Arslan'dan müjde: Önümüzdeki ay başlıyor...
28 Nisan 2018 17:16
Bakan Arslan'dan müjde: Önümüzdeki ay başlıyor...
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa’nın Ankara ve İstanbul ile arasını 2 saate indirecek hızlı tren projesinin üst yapı çalışmalarına önümüzdeki ay başlanacağını ve 2019 yılında biteceğini duyurdu.
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28 Nisan 2018 17:16
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