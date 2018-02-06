Bakan Arslan’dan RTÜK denetimine ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Güvenli İnternet Günü 2018 Etkinlikleri’ne katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Meclise sunulan torba tasarıda internetten yayın yapan kurumlarla ilgili bir düzenlemenin yer aldığı ve internetten yayın yapmanın RTÜK kontrolünde olacağı, RTÜK’ten lisans alınması gerektiği hatırlatılarak, bu tasarının ’sansür’ iddialarını gündeme getirdiğinin sorulması üzerine Bakan Arslan, "Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. ’Ben sanal hayatta işlem yapıyorum, suç işleme özgürlüm var’ deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır? Başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değil. Nitekim biz gerek televizyon yayıncılıkları, gerek radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğe müzahir, ülkenin ahlaki değerlerine müzahir bir yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili tedbir almak, işlem yapmak durumundayız, yapıyoruz. Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes, hakkaniyet ölçülerinde değer yargıları ölçüsünde yayınları yapılıyor. Hiçbir şekilde hiçbirinin bir yayını engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğine, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

"’SANSÜR GETİRİYOR’ DEMEK KADAR DA YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

“İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında, herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar” diyen Arslan, “Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Hiç kimsenin normal değer yargılarımız içerisinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değildir. Televizyon yayıncılığında her ne ki normalse, her ne ki yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa da elbette o yanlışlığın da engellenmesi o yanlışlığa da müdahale edilmesi gerekir. Nitekim, getirilen düzenlemenin amacı budur. ’Sansür getiriyor’ demek kadar da yanlış bir şey yok” açıklamasında bulundu.

“AHLAKİ DEĞERLER VAR, MÜSTEHCENLİK VAR"

Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ahlaki değerler var, müstehcenlik var. Televizyon yayınlarında her ne yanlışsa, orayla ilgili herhangi bir eleştiri yok. RTÜK’ün orada da görevleri var. Tam tersine bazen vatandaşımız RTÜK görevini eksik yapıyor niye bunlara müdahale edilmiyor diyor ama orada ülkemizin kabul ettiği dünyanın kabul ettiği değer yargıları var. RTÜK’ün mevzuatla bağlantılı kurallar silsilesi var. Bu işlemler çerçevesinde RTÜK veya BTK gerekli işlemleri yapıyor. İşte internet üzerinde yapılan televizyon yayınlarında da bu tip sınırlamalarla biz işimizi yapacağız. Bunun dışında birileri işlem yapıyorsa müeyyidesi olacak. Nitekim düzenleme onu getiriyor.”

Pelin Üzek Kılıç