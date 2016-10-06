Ulaştırma Denizilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Airshow'un açılışına Dornier tipi uçak ile gelecek.

Bugün kapılarını açacak olan İstanbul Airshow'da bir sürpriz de yaşanacak. Saat 11.00'da resmi açılışı yapılacak olan fuara Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, Ankara'dan İstanbul'a British Airways renklerine boyalı Dornier tipi uçakla gelecek.

TRJet adıyla üretilecek yerli uçağın üretimi için satın alınan Dornier markası böylece ilk kez Türk halkının dikkatine sunulmuş olacak.

AirportHaber