Diğer
Kategoriler

Bakan Arslan'dan Türk arama motoru müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizde hem yerli yazılımlar, hem yerli arama motoru hem yereldeki veri merkezlerinin kurulması ve Türkiye'de üretilen verilerin ve dataların Türkiye'de saklanabilmesi ve Türkiye'de değerlendirilip raporlanabilmesi çok önemli bir adım" dedi.

Bakan Arslandan Türk arama motoru müjdesi

25 Aralık 2016 13:40

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün akşam Manisa Medya Tv'nin konuğu oldu. Programda yeni arama motoru ve yerli yazılımlar için Kanun Hükmünde Kararname ile teşviklerin verileceğini açıklayan Bakan Arslan, "Tabi özellikle iletişim teknolojisi, bilişim sektörü, haberleşme sektörü gerçekten dünya ile entegre olan bir sektör. Sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve istediğiniz sonuçları alamazsınız. O yüzden kesinlikle bizim bu sektörde ister web adresleri olsun, isterse internette yaptığımız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyondan taviz vermeden ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bir çalışma daha yapıyoruz. Ülkemizde üretilen verileri gidip yurt dışında saklanması, depolanması, sonra ihtiyaç olduğunda tekrar başvurup oralardan alınması yerine bu verilerin ülkemizde depolanması ve ülkemizde işlenmesiyle ilgili veri merkezlerinin özellikle ülkede kurulabilmesi adına, bu konuyu teşvik etmek adına Kanun Hükmünde Kararname ile çok önemli bir düzenleme yaptık. Çok önemli bir teşvik getirdik. Eminim ki bunlarla birlikte ülkemizde hem yerli yazılımlar, hem yerli arama motoru hem yereldeki veri merkezlerinin kurulması ve Türkiye'de üretilen verilerin ve dataların Türkiye'de saklanabilmesi ve Türkiye'de değerlendirilip raporlanabilmesi çok önemli bir adım. Onunla ilgili çok önemli süreçler başlattık. Kanun Hükmünde Kararname ile ciddi teşvikler verdik. İnşallah bu konuda ciddi mesafeler alacağız" diye konuştu. 

Aykut Yeniçağ
 

Etiketler: ahmet arslan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç