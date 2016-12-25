Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün akşam Manisa Medya Tv'nin konuğu oldu. Programda yeni arama motoru ve yerli yazılımlar için Kanun Hükmünde Kararname ile teşviklerin verileceğini açıklayan Bakan Arslan, "Tabi özellikle iletişim teknolojisi, bilişim sektörü, haberleşme sektörü gerçekten dünya ile entegre olan bir sektör. Sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve istediğiniz sonuçları alamazsınız. O yüzden kesinlikle bizim bu sektörde ister web adresleri olsun, isterse internette yaptığımız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyondan taviz vermeden ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bir çalışma daha yapıyoruz. Ülkemizde üretilen verileri gidip yurt dışında saklanması, depolanması, sonra ihtiyaç olduğunda tekrar başvurup oralardan alınması yerine bu verilerin ülkemizde depolanması ve ülkemizde işlenmesiyle ilgili veri merkezlerinin özellikle ülkede kurulabilmesi adına, bu konuyu teşvik etmek adına Kanun Hükmünde Kararname ile çok önemli bir düzenleme yaptık. Çok önemli bir teşvik getirdik. Eminim ki bunlarla birlikte ülkemizde hem yerli yazılımlar, hem yerli arama motoru hem yereldeki veri merkezlerinin kurulması ve Türkiye'de üretilen verilerin ve dataların Türkiye'de saklanabilmesi ve Türkiye'de değerlendirilip raporlanabilmesi çok önemli bir adım. Onunla ilgili çok önemli süreçler başlattık. Kanun Hükmünde Kararname ile ciddi teşvikler verdik. İnşallah bu konuda ciddi mesafeler alacağız" diye konuştu.

Aykut Yeniçağ

