Bakan Aşkın Bak, işitme engelli güreşçileri tebrik etti

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde Türkiye’yi temsil eden milli güreşçiler Mehmet Ali Yiğit, İlhan Çıtak, Muhammet Akdeniz, altın madalya ve Ahmet Talha Kaçur bronz madalya kazandı. Kavak Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda erkekler 59 kiloda mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit, 98 kiloda İlhan Çıtak ve 71 kiloda Muhammet Akdeniz rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 80 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur da, Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deaflympics Samsun 2017’de madalya kazanan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı. Bak, mesajında, “Ata sporumuz güreşte ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı gönderene çektiren Mehmet Ali Yiğit, İlhan Çıtak, Muhammet Akdeniz ve Ahmet Talha Kaçur kardeşlerimi başarılarından dolayı kutluyorum. Olimpiyat ruhuna yakışır bir şekilde, centilmence geçen mücadelelerde sporcularımızın kürsünün zirvesine çıkması ve madalya kazanmasında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.