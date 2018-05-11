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Bakan Aşkın Bak, Milli Tekvandoculara tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Bak, Milli Tekvandoculara tebrik etti

11 Mayıs 2018 21:08

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya’da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün’ü yayımladığı mesajla tebrik etti.


Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde ikinci olarak gümüş madalya kazanan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün’ü kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarını gelecekte de sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Uluslar arası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”  

 

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