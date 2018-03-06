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Bakan Aşkın Bak, Yıldız Kadın Kılıç Milli takımını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Bak, Yıldız Kadın Kılıç Milli takımını tebrik etti

06 Mart 2018 23:29

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımını tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:  “Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı’nı kutluyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Türk eskriminin, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.” 

Musa Erdoğan

Etiketler: Osman Aşkın Bak

 

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