Bakan Avcı, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin yazılı ve sözlü sorularına cevap verdi. 2002'den bugüne kadar öğretmen, uzman, doktor, avukat, polis başta olmak üzere memur maaşlarında artış düzeyine ilişkin soruya ilişkin Bakan Avcı, “Bazı unvanlardaki maaş artışları, 2002-2016 arasında öğretmen, 8/1'deki bir öğretmen, 8'inci derecenin 1'inci kademesinde 2002 Aralığında 535 lira, 2016 Temmuz'unda 2 bin 996 lira. Öğretmen, 1'in 4'ünde 659 lira 2002'de, 2016'da 3 bin 538 lira. Polis memuru, 1'in 4'ünde, 2002 Aralık ayında 816 lira, 2016 Temmuz'unda 4 bin 253 lira. Mühendis, 1'in 4'ünde, 2002 Aralığında 739 lira, 2016 Temmuz'unda 4 bin 460 lira. Memur, 9'un 1'inde, 2002 Aralığında 406 lira, 2016 Temmuz'unda 2 bin 683 lira. Memur, 1'in 4'ünde, 2002 Aralığında 500 lira, Temmuz 2016'da 3 bin 70 lira. Teknisyen, 10'un 1'inde, 443 lira 2002'de, 2016 Temmuz'da 2 bin 802 lira. Kaymakam, 7'nin 1'inde, 2002 Aralığında 864 lira, 2016 Temmuz'unda 4 bin 596 lira. TÜFE, 2002-2016 arasında, 220,3, dönem artış oranları yüzde 459'dan nominal olarak 421'e kadar değişiyor -tek tek okumuyorum onları- reel olarak da yüzde 74'ten yüzde 97'ye kadar değişik kademelerde, daha düşük ücret alanlarda daha yüksek oranlarda iyileştirme olduğu görülüyor” dedi.

Gelir gruplarına ilişkin göstergelerle ilgili soruya da cevap veren Avcı, “Aile yardımı dâhil en düşük memur maaşı 2002 Aralığında 392 lira iken, 2016 Temmuz'unda 2 bin 475 lira. Yine, aile yardımı dâhil en yüksek memur maaşı 2002 Aralığında 4 bin 427 lira iken, 2016 Temmuz'unda 16 bin 44 lira. Nominal artış en düşük memur maaşında yüzde 531; en yüksek memur maaşında yüzde 262. Reel artış, en düşük memur maaşında yüzde 97,1; en yüksek memur maaşında yüzde 13,1. Yani en yüksek memur maaşında yüzde 13 reel artış sağlanmışken, en düşük memur maaşında yüzde 97,1 oranında artış sağlanmış. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 2002 Aralığında 366 lira, 2016 Temmuz'unda 2 bin 144 lira. Aile yardımı hariç en yüksek memur maaşı 2002 Aralığında 4 bin 401 lira, 2016 Temmuz'unda 15 bin 713 lira. Burada da reel artış en düşük memur maaşında yüzde 83; en yüksek memur maaşında yüzde 11,5. TÜFE de bu dönemde yüzde 220,3” şeklinde konuştu.

Aile yardımına ilişkin bilgi veren Bakan Avcı, “Yürürlük tarihi 1 Temmuz 2002'de ödenek 22 milyon 855 bin, 1 Ocak 2003'te 24 milyon 10 bin, 15 Ocak 2003'te 34 milyon 300 bin, 1 Temmuz 2003'te 42 milyon 875 bin, 1 Ocak 2004'te 45 milyon 525 bin; böyle gidiyor, bunları tek tek. Listeyi daha sonra dağıtabilirim de, sonunda 1 Temmuz 2016'da 199 milyon bin lira” diye konuştu.

Özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin soruya Avcı, “2005-2016 yılları arasında bin 675 adet özel tiyatroya Bakanlığımızca destek verilmiştir” yanıtını verdi.

Tiyatroların desteklenmesinde kriterlerin neler olduğuna ilişkin soruya ise Avcı şöyle cevap verdi:

“Bakanlığımızca hangi projelere ne miktarda yardımda bulunulacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'in 8'inci maddesi gereği müsteşar, güzel sanatlarla ilgili müsteşar yardımcısı, güzel sanatlar genel müdürü, Devlet Tiyatroları genel müdürü ile tiyatro alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Adı geçen yönetmeliğin 9'uncu maddesinde belirtildiği üzere yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır; projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi, projenin sosyokültürel gelişime katkısı, varsa daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi, tiyatro sanatını geliştirmesi, çağdaş, evrensel boyutlara ulaştırması, yeni sanatsal eğilimlere özendirmesi, klasikleri değerlendirmesi, Türk ve dünya kültürüne katkıda bulunması, Türk oyun yazarlarına ait eserlere öncelik verilmesi, yurt içi turneler düzenleyerek tiyatroyu yurt sathına yayması, yeni oyunlar yazdırarak tiyatro edebiyatımızın zenginleşmesine katkıda bulunması, sezon içinde sahnelediği oyun sayısı, seçilen oyunların sanat seviyesi ve uygun şekilde sahnelenip sahnelenmediği, istikrarlı ve sürekli bir tiyatro geleneğini yaşatıp yaşatmadığı, sezon içinde açmış olduğu perde sayısı, Türk tiyatrosunun gelişmesi açısından tiyatro binası ve benzeri yatırımlarla eğitim ve yayın gibi alanlarda gösterdiği etkinlikler” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA