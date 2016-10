Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti 17. Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, doğum gününde hemşehrileriyle bir araya geldi. Bakan Avcı'yı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, belde ve ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Saydı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından konuşan Bakan Avcı, geç kaldığı için hemşehrilerinden 'Helallik' istedi. Avcı, "Geç kaldığımız için sizlerden özür diliyor ve helallik diliyorum. Yolda trafik gerçekten yoğundu yağıştan ötürü de baya bir sıkışıklık vardı. Bizde olabildiğince kurallara riayet ederek gelmeye çalıştık. Onun içinde biraz geciktik. Sabrınız içinde çok teşekkür ediyorum. AK Parti eğitim faaliyetleri gerçekten Türk siyasetinde bir ilktir. Çünkü AK Parti herhangi bir siyasi parti değildir. AK Parti kurulduğu günden beri nasıl büyük bir davanın, büyük bir hareketin bugünkü temsilcisi olduğunun bilinciyle pek çok alanda günün şartlarına uygun yeniliklerle siyaset alanımıza girmiştir. Bunların başında da bence özellikle istişareye ve eğitime verdiği önem geliyor. Bizim her yıl bütün parti il başkanları, milletvekilleriyle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte her yıl yaptığımız en az iki defa yaptığımız genel danışma toplantılarının dışında ayrıca her hafta genişletilmiş il başkanları toplantılarıyla, belediye başkanları toplantılarıyla, illerde ilçelerde yönetim kurulu toplantılarıyla, kademe toplantılarıyla, kadın ve gençlik kollarımızın kendi içlerinde yaptıkları faaliyetlerle toplantılarla istişareye ve eğitime ne kadar önem verdiğimiz hepinizin malumudur. Hepiniz zaten yılmadan, erinmeden büyük bir gayretle ilk günden beri bu faaliyetler içerisinde yer alıyorsunuz. Onun için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet biz istişareye önem veren bir siyasi hareketiz. İstişare de rahmet ve bereket olduğuna inanan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla her işimizi danışarak, görüşerek kuruluşun ilk gününde genel başkanımızın söylediği gibi bir ortak akıl çevresinde kararlar oluşturarak bugüne kadar başarıyla geldik. Çok şükür milletimizin desteğiyle bugünlere kadar geldik. Bu arada eğitimi de hiç ihmal etmedik. Eğitimi hem bir tecrübe paylaşımı hem de günün şartlarına uygun ne tür tedbirler alabiliriz? Bugüne kadar yaptıklarımızı bu ışıkta gözden geçirerek bundan sonra yapacaklarımızı ona göre planlamak için eğitim faaliyetlerimize her zaman büyük önem verdik. İşte bugünde eğitim faaliyetlerimizin bu bölümünde ilk gününde birlikteyiz" dedi.

“Türkiye güçlendikçe, bir takım şer güçlerinin harekete geçmesi için yetti”

Bakan Avcı konuşmasının devamında bu yılki eğitim faaliyetlerimizin ana temasını Güçlü Türkiye kavramı olduğunu anlatarak, “Hepimiz biliyoruz ki Güçlü Türkiye demek aynı zamanda bugün Türkiye'nin çevresinde, yakınında, uzağında Türkiye’ye yönelik uygulanan siyasetlerin, uygulanmak istenen politikaların, kurulmak istenen tuzakların tezgahlarında doğru anlaşılması için çok anahtar bir kavramdır. Türkiye'nin güçlü olmasıyla kendisine kurulan tuzaklar arasındaki ilişkiyi iyi anlarsak bugün nerede olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi, buradan nereye doğru gitmekte olduğumuzu daha iyi anlarız ona göre de kendimizi o günlere daha iyi hazırlarız. Onun için bu eğitim faaliyetlerinin bu yıl Güçlü Türkiye ana teması etrafında düzenlenmiş olması bence çok anlamlı. Çünkü hepimiz biliyoruz çok farklı yöntemlerle ilk günden beri kurulduğumuz günden beri farklı farklı yöntemlerle bürokratik, yargısal ve en sonunda da terörist saldırılarla önümüzün kesilmek istendiğini hep beraber gördük yaşadık. Bu ve bunların hiç birisi Güçlü Türkiye kavramından ayrı düşünülemeyecek girişimlerdir. Türkiye güçlendikçe, Türkiye kendi yolunu kendisi çizmeye başladıkça bu konuda niyetlerinin beyanı bile bir takım şer güçlerinin harekete geçmesi için yetti. Çok şükür bunun her biri milletimizin feraseti ile yönetimlerimiz, liderlerimizin, parti organlarımızın ve bütün milletimizin halkımızın feraseti ile gayreti ile aşıldı bugüne kadar geldi. Ama her şeyden önce Allah'ın lütfü ile bütün bu badireler atlatıldı. Onun için öncelikle Cenab-ı Hakk'a bizi bütün bu belalardan muhafaza buyurduğu için ne kadar hamd etsek azdır. Ben bugünkü dersimizi büyük ölçüde yerel yönetimler ve kültür ilişkisi üzerine inşa etmeyi düşünmüştüm. O genel başlık altında birazdan dersimize geçtiğimiz zaman inşallah AK Parti yerel yönetimlerde ve kültür politikalarında ne tür yenilikler yaptı ne tür hedefler belirledi bu hedeflere ne oranda ulaşılabildi bundan sonra bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte neler yapmamız gerektiği konusunu birlikte konuşacağız inşallah" dedi.

“FETÖ adice bir kalkışma gerçekleştirmiş istemiş”

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise; 15 Temmuz gecesi ve diğer terör saldırılarında şehit düşen vatandaşlara Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Karabıyık, “Gündemimiz siyaset akademisi. Kurulduğu günden bugüne eğitime çok ciddi önem veren partimizin 17’inci dönem icra edeceğiz. Doğru eğitimin, hakikatin ve bilgi edinmenin ne kadar önemli bir husus olduğunu 15 Temmuz gecesinde hep birlikte gördük. Aklını ve kalbini kendini mesih zanneden bir ucubeye kiralamış FETÖ adice bir kalkışma gerçekleştirmiş istemiş, 241 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 binden fazla insanımız ise gazi olmuştur. Ancak mensubu olmaktan gurur duyduğum nesib milletimiz, tankların ve silahların karşısında ellerinde bayrakla, göğsünde imanla karşılık vermiş ve buna müsaade etmemiştir. Akabinde 10 Ağustos gecesine kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen emri bekleyerek Demokrasi Meydanlarında nöbetlerine devam etmiştir. Tüm Dünya’ya göstermiştir ki PKK, DAYEŞ, FETÖ, YPG hangi terör grubu gelirse gelsin kanla alınan bu toprakların canımız pahasına dahi olursa olsun kimseye vermeyeceğimizi göstermiştir. Demokrasi nöbetlerinde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize ve siyasi partilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Doğum gününüz kutlu olsun”

Karabıyık konuşmasının sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Bir de bugünün ayrı bir önemi var. Sayın Bakanımızın doğum günü olduğunu öğrendik. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Bakanım. AK Parti 17. Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti 17. Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı basına kapalı bir şekilde devam etti.