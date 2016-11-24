Antalya’da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği Türk-Alman Forumu Programı’na katılan Nabi Avcı, Almanya Seyehat Birliği Başkanı Norbert Fiebig ve Alman turizm işletmecileri ile bir araya geldi. Bakan Avcı yaptığı konuşmada, Almanya’nın geçmişten bugüne en büyük ticari ortak ve en önemli müttefiklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Son dönemde yoğun olarak yaşanan devletler arasındaki inişli çıkışlı diyaloglara rağmen Almanya ile diplomasi ve iletişim kanallarımız her zaman açık kalmıştır. Türkiye ve Almanya arasında kapsamlı siyasi bağlar, önemli bir Türk nüfus ile oluşan sosyokültürel bağlar, yoğun ekonomik ve ticari ilişkiler ve bölgesel konulardaki ortak çıkarlar her iki ülke için de büyük önem arz eden, vazgeçilmesi güç bağlarımızdır" dedi.

Almanya en önemli turizm destinasyonu

Almanya’nın aynı zamanda Türkiye için en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Bakan Avcı, "Yıllardır Alman misafirlerimiz tatilleri için ülkemizi tercih etmektedirler. Yapılan istatistikler, Alman turistlerin ziyaret sebepleri arasında misafirperverlik, otel ve servis kalitesi, fiyat ve nispeten uçuş mesafesinin ön plana çıktığını göstermektedir. Beklentilere ve trendlere bakıldığında; güvenlik, hijyen, fiyat, otel ve servis kalitesi önemini koruduğu görülmektedir. Sağlık turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif turizm imkanları ile ulaşım gibi hususlar ise giderek önem kazanmaktadır" diye konuştu.

"Almanlar en çok Antalya’yı seviyor"

Almanların Türkiye’de en çok Antalya’yı tercih ettiğini hatırlatan Avcı, şunları söyledi:

"Türkiye 2011 yılından beri tercih edilen ülke sıralamasında 3'üncü sıradaki yerini korumaktadır. Almanya’dan ülkemize giriş yapan turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında ilk sırada Antalya yer almaktadır. Ayrıca Almanya pazarında Antalya online satışlarda birinci sırada satılan destinasyondur. 2015 yılında Almanya'dan Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı yüzde 5,38 oranında artarak 3 milyon 148 bin kişiye yükselmiştir. Almanya’dan ülkemize yönelik destinasyon tercihlerinde ikinci en önemli destinasyon ise İstanbul’dur. 2015 yılında İstanbul'a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 1 milyon 215 bin ziyaretçi sayısı ile Almanya ilk sırada gelmektedir Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen Alman turistler, Antalya ve İstanbul’dan sonra sırasıyla en çok Ege kıyıları ve Kapadokya bölgesini tercih etmektedir"

"Almanya, Türkiye’nin en büyük turizm pazarı"

Alman turistlerin turizm bölgesi tercihlerinde Türkiye’nin her dönem ilk üçe girdiğini ifade eden Bakan Nabi Avcı, bu tercihlerini daha çok deniz, gezi turu, yürüyüş tatili ve sağlık turizmi alanlarında kullandıklarını belirtti.

Türkiye'nin turizm pazarında Almanya’nın birinci sırada olduğunu belirten Bakan Avcı, "Ülkemize yapılan ziyaretler arasında yüzde 15,40 millet payı oranıyla Almanya birinci turizm pazarımız konumundadır. Almanya, Türkiye’nin sadece turizm alanında önemli bir partneri değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanda en sıkı ilişkilerinin bulunduğu bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Tercümanlara jest yaptı

Konuşmasının sonunda 'yavaş konuşuyor' dedikodularına meyil vermeden açıklama gereği hissettiğini aktaran Bakan Nabi Avcı, "Muhtemelen diyebilirler ki Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanı Türkçeyi böyle dura dura yavaş yavaş konuşuyor, hızlı konuşamıyor. Hayır hızlı konuşmayı becerebilirim ama kabindeki arkadaşlarımın tecrübelerini paylaşmış biri olarak onlara da kolaylık sağlamak için böyle ağır ağır konuşuyorum. Yoksa çok hızlı teşekkür etmesini bilirim" dedi.

Adem Akalan - Suat Metin