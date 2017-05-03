Bakan Avcı: Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişikliğiyle ilgili taslak hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Avcı, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugünün teknolojik imkanlarıyla kimin yasal kimin yasal olmayan yollardan hangi esere ulaştığı tespit edilebiliyor. Bu konuda işin mevzuatına uygun olarak iletişim başkanlığından karar alınması gerekiyor. Yani 'benim eserlerim internet üzerinden korsan paylaşıma açılıyor mu' bilgisi ulaştığı anda biz bunu hemen takibat altına alıyoruz. Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz. Sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz. Bu merkezin başında bir savcı olacak. Bu konularla ilgili savcılık hemen hızla müdahale edebilecek" açıklamasında bulundu.



Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü

