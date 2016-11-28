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Bakan Avcı, evlenen bir polisin nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’de katıldığı bir düğünde çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Avcı, evlenen bir polisin nikah şahidi oldu

28 Kasım 2016 00:37

Bakan Avcı, Sivrihisar Caddesinde bulunan bir otelde düzenlenen polis memuru Sedat Köksal ile Yasemin Öndoğan'ın nikah törenine katıldı. Nikâhta çiftin şahitliğini yapan Bakan Avcı, evlilik cüzdanını geline verdi.
Çifte mutluluklar dileyen Avcı, “Aileleri tebrik ediyorum. Sıra bekleyen kızlarımıza ve oğullarımıza hayırlı kısmetler diliyorum. Bir ömür boyu mutlu olmanızı dilerim” dedi.

Düğünde çocuklarla yakından ilgilenen Avcı, aileyi tebrik ettikten sonra bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere otelden ayrıldı. 

Etiketler: eskişehir, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı


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