7. Akdeniz Turizm Forumu kapsamında Mersin'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, forumun açılışının ardından sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Her iki bakan, Mersin'deki turizm yatırımlarının görüşüldüğü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, MEDITOUR 2016'nın Mersin'de yapılıyor olmasının özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Özellikle turizm potansiyeli açısından son derece güçlü bir alt yapıya sahip olan Mersin'in, önümüzdeki dönemde bu potansiyelini harekete geçirebilecek çalışmaların, hem hızlandırılması hem de bir an evvel turizmin canlandırılması noktasında önemli bir adım olacaktır. Bu noktada da MTSD Başkanı Şerafettin Aşut'a teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği oldu. Burada yatırımcılarımızla, özellikle turizm sektörü ile ilgilenen yatırımcılarımızla, 'bu alanda neler yapabiliriz, yol haritamız ne olmalıdır?' Bunları kapsamlı bir şekilde konuştuk, tartıştık. Şundan emin olunuz Mersin, turizm açısından önümüzdeki yıllarda inşallah bir sürpriz yapacak ve Akdeniz'in en önemli merkezlerinden birisi olacak" diye konuştu.

"Kazanlı bölgesine Arap yatırımcı ilgisi"

Bakan Avcı'ya Mersin'deki turizm projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Elvan, "8 turizm merkezimizden önemli bir kısmını noktalamak üzereyiz. Ovacık, Kargıcık, Anamur-Melleç ve Gülnar-Ortaburun, bu 4 turizm merkezi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya geldik. Kültür ve Turizm Bakanımız gerekli onayı vermesi halinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Bundan sonraki aşama inşallah yapım ve ihale aşaması, tahsis aşaması olacak. Önemli bir süreci halletmiş olacağız. Diğer taraftan kalan 4 bölgeye yönelik çalışmalarımız hemen hemen tamamlanmak üzere. Ufak tefek çalışmalarımız var. Kazanlı bölgesi ile ilgili olarak Sayın Bakanımızın bir önerisi oldu. Özellikle bazı Arap ülkelerinin büyük ilgisi olduğunu ifade etti. Bu çerçevede mevcut yatırım yapacak olan, tahsisi alan firmalarla, bu Arap firmalar arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Havaalanı ile ilgili olarak ise alt yapı yatırım ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşme aşamasında bir firmanın Kamu İhale Kurumu'na itirazı söz konusu olmuş. Zannedersem 1 hafta içerisinde bu neticelenecek ve süreci başlatacağız. Bizim buradaki hedefimiz Ekim veya en geç Kasım ayında kazmayı vurarak çalışmalara başlamak. Üst yapı ile ilgili de ihale hazırlıkları tamamlandı. İnşallah onu da bakanlığımız kısa sürede neticelendirecek. Havaalanı konusunda herhangi bir problemimiz şu aşamada söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Bakan Avcı: "Mersin'de pilot uygulama gerçekleştireceğiz"

Bakan Nabi Avcı ise, 7. Akdeniz Turizm Forumu'nun Mersin'de yapılıyor olmasını, çok yerinde ve zamanında bir karar olarak değerlendirdi. Bu organizasyonun sadece Mersin turizmine değil, Türk kültürü ve turizmine de büyük yararlar sağlayacağını vurgulayan Avcı, "Sektör temsilcileriyle birlikte özellikle Mersin'in kültür ve turizmi ile ilgili projelerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık bir perspektif ile yapılacak bir çalışma ile Mersin'in hak ettiği turizm düzeyine kavuşması için el birliği ile çalışacağımızın işaretlerini bu toplantıda gördük. Çünkü Mersin, gerçekten çok büyük potansiyele sahip olan ama bugüne kadar çeşitli nedenlerle, ulaşım başta olmak üzere bu potansiyelini gereği gibi değerlendirememiş bir yöremiz. Bizim başından beri söylediğimiz, turizmde özellikle pazar ve ürün çeşitlendirilmesi yaklaşımımızın en iyi örneklerimizden birini Mersin'de bir pilot uygulama olarak gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Mersin, hem ürün çeşitlendirilmesi hem de pazar çeşitlendirilmesi bakımından çok büyük potansiyel taşıyan bir ilimiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de, Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan tesislerle spor turizmine yönelik çok ciddi bir alt yapının oluştuğuna dikkat çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde sağlık turizmine, eğitim turizmine, gastronomiye, kültür turizmine yönelik ve daha ileri yaş turizmine yönelik potansiyeli çok yüksek olan bir ilimiz. Dolayısıyla bütün bu farklı ürünlere talep olduğunu gördüğümüz, farklı pazarlara açılmaya çok müsait bir ilimiz. Biz de şehrimizin ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının, sadece Mersin değil Türkiye genelinde faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının ve Mersin yönetiminin katkılarıyla inşallah bu potansiyelin sonuna kadar değerlendirilmesi için hem siyasi iradenin hem mesleki iradenin hem de toplamsal iradenin olduğunu gördük. Dolayısıyla ben katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."