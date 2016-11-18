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Bakan Avcı ‘Söğüdün Erenleri’ türküsüne eşlik etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecik Kültür Dernekleri Eskişehir Platformu tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Bakan Avcı, gecede ‘Söğüdün Erenleri’ türküsüne eşlik etti.

Bakan Avcı Söğüdün Erenleri türküsüne eşlik etti

18 Kasım 2016 23:53
Bakan Avcı ‘Söğüdün Erenleri’ türküsüne eşlik etti - Tıkla İzle

Eskişehir’de bir düğün salonunda gerçekleşen geceye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Utku Çakırözer, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda davetli katıldı.

“BÖYLE GÜZEL VESİLELERLE BİLECİKLİ HEMŞEHRİLERİMLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM”

Bu yıl ikincisi düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde konuşan Bakan Avcı, bu yıl daha bereketli, kalabalık ve geniş katılımlı bir toplantıda birlikte olduklarını ifade etti. Avcı, “Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi artırsın. Geçen hafta İstanbul’da 11’inci ayın 11’inde 11’inci Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ödül törenini gerçekleştirdik. Başkanımız Selim Yağcı ile 10 yıllık tiyatro festivalimize emek veren sanatçılarımıza ödüllerini verdik. Böyle peş peşe güzel vesilelerle Bilecikli hemşehrilerimle birlikte olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. Biliyorsunuz bizim Eskişehir’de de Bilecik’te de kullandığımız bir slogan var. Zaman zaman aleyhimize çalışsa da bu sloganı bir kere daha hatırlamakta fayda var. ’Az laf, çok iş.’ Özellikle yemeklerde az laf. Çünkü, kabak tatlısıyla aranıza giren herkesi biraz yarım dinleyeceğinizden eminim. Onun için sözü fazla uzatmayacağım. Bu birlik ve beraberlik gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN AVCI, BAŞKAN YAĞCI İLE ARALARINDAKİ DİYALOĞU ANLATTI

Bakan Avcı, sözlerini bitirmeden daha önce Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile aralarında geçen bir diyaloğu hatırlatarak şunları dile getirdi: “Selim Yağcı Başkanımızın ‘Bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz’ diye bizi oyaladığı şu keklik kebabını, salona girerken meşhur Bilecik türküsü çalıyordu, ’Keklik kebabını yiyen doymasın’ diye. Dedim ki ’Selim Başkan, bu sefer işi halletti. Bu türküyle girdiğimize göre içeride bir keklik kebabı hikayesi var.’ Tavuk çıktı. Tavuk yiyen de doymasın. Afiyet olsun. Allah soframızdan bereketi eksiltmesin."

Konuşmaların ardından birlik ve beraberlik gecesinde Bilecik’in halk oyunları gösterileri sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecikliler tarafından oynanan ve salondakilerin hep bir ağızdan söylediği ‘Söğüdün Erenleri’ türküsüne eşlik etti. Ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Etiketler: Bilecik Kültür Dernekleri Eskişehir Platformu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı


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