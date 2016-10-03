Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Avcı, son günlerde basında yer alan Hazine Bölümü’ndeki restorasyonu ve Adalet Kulesi önünde oluşan çukuru yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ardından açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, basın yer alan Hazine bölümündeki çatlaklar ve restorasyon çalışmalarına ilişkin olarak, "Bu bölümdeki çatlaklar sanki yeni oluşmuş gibi bir algı oluştu. Ben çalışmalardaki son durumu göreyim ve bilgi alayım diye geldim. Hem de bu yanlış algıyı da düzeltmiş oluruz diye düşündük. Bu çatlaklar yeni oluşmuş bir durum değil. Bu bizim bakanlık ve Topkapı yönetimi olarak 10 Ekim 2015’ten beri üzerinde çalıştığımız bir durum. Önce olayın nedenleri üzerinde çalışma yapılıyor. Alttaki bölümlerin boşaltılması ve sıvaların kazınması aşamasında ise o çatlaklar görülüyor. Daha sonra bunların nasıl güvenli hale getirileceğiyle ilgili İTÜ ve Boğaziçi üniversiteleriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor ve halen bunlar devam ediyor. Bugün geldiğimiz aşamada üniversitenin de önerisi doğrultusunda, bir ay içerisinde güney taraf başta olmak üzere oraya yerleştirilecek sismik ölçerlerle 26 adet sismik değerlendirme kuyusu açılacak. Bu çevrenin ne tür sismik tehditlerle karşı karşıya olduğu, bunların frekansı, süreleri ve güçleri çalışıldıktan sonra, ona uygun güçlendirme senaryoları yürürlüğe konacak. Ama bilim adamlarımız bunların hangi bölümde ne zaman hangi ölçekte yapılabileceğini işte o sismik araştırma verilerini almadan yapmak istemiyor. 26 kuyunun açılması önümüzdeki ay tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"1940’LARDA ÜZERİNE BETON BİR KUBBE YAPILMASI VE BUNUN DUVARLARA YAPTIĞI BASINÇ NEDENİYLE"

Bugünü teknolojisiyle bu tür çalışmaların rahatlıkla yapılabildiğine dikkat çeken Avcı, "Bunun, ülkemizde bizim başka yerlerde uyguladığımız ve dünyada da uygulanan örnekleri var. Artık bugünün teknolojisiyle bunlar güvenli hale getirilebiliyor. Güçlendirme senaryolarımız hazır. Ama hangisinin ne aşamada uygulanacağına zemin etütlerinin sonuçlarıyla birleştirilerek karar verilecek. Bugünlerde birden bire ortaya çıkmış bir durum değil. Görünür hale gelmesi bir yıllık süreç. Ama hemen müdahale ediliyor ve 10 Ekim 2015’te zemin etütleri ve güçlendirme çalışmaları başlatılıyor. Daha da geriye gidersek, Hazine bölümünün üzerindeki ahşap kubbenin sökülüp 1940’larda üzerine beton bir kubbe yapılması ve bunun duvarlara yaptığı basınç nedeniyle de o çatlakların bu duruma geldiğini bilim adamlarımız söylüyorlar. Ölçümler de buna işaret ediyor. O verilere istinaden o beton kubbe güvenlik tedbirleri alındıktan sonra oradan alınacak, kubbedeki beton temizlenecek, orijinal ahşap kubbe yerleştirilecek. Böylece duvarlar o baskıdan kurtulacak, alınacak diğer tedbirlerle birlikte inşallah daha güvenli bir şekilde hizmetine devam edecek. Sismik verilerin alınması 3-4 ay sürecek. Tahminimiz Mart başına kadar bunlar tamamlanmış olur. Mevsimsel şartları ve farklılıkları da dikkate alan bir zamanlamayla bu ölçümler tamamlanacak. Elimizdeki onarım alternatiflerini biliyoruz, ama bunlardan hangisinin buraya en uygun olduğuna işte o ölçümler ve zemin etütlerinin birleştirilmesi sonucunda varacağız" dedi.

"O ÇUKUR BİRAZ SANSASYONEL BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENDİ AMA DEĞİL"

Bakan Avcı, yine basında yer alan Adalet Kulesi önünde oluşan çukurla ilgili olarak, “O çukur biraz sansasyonel bir şeye dönüştürülmek istendi, ama değil. Bazı basın yayın organlarında 3 metre yazmış. Çapı 3 metre olabilir de derinlik 1 metre kadar. Ziyaretçilerimiz için tehlike arz edecek bir şey söz konusu değil. Yakındaki sarnıçla irtibatlı künklerin zamanla çürümesinden ve oluşan boşluğa su dolmasından kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorlar. Gezilen yerlerde de, binaların oturduğu yerlerde de zemin etütleri sürekli yapılıyor” diye konuştu.

Bakan Avcı, ayrıca müzenin Mukaddes Emanetler ve Harem kısmını da ziyaret etti. Müzenin gişelerinde ziyaretçi giriş çıkışları ve ziyaretçilere sunulan bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.