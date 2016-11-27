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Bakan Avcı Türkiye için dua istedi

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kadınlardan Türkiye için dua etmelerini isteyerek, "Türkiye bugünleri aşacak. Zaten Türkiye bunları aşacağı için bu kadar azmış vaziyetteler. Son şeylerini kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

Bakan Avcı Türkiye için dua istedi

27 Kasım 2016 20:23

İlçedeki temaslar, Bakan Avcı’nın Mahmudiye Kaymakamı Mehmet İcik’i makamında ziyaretiyle başladı. Ziyarete Bakan Avcı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bakan Avcı, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Avcı, "Ben öncelikle hanım kardeşlerimden dua istiyorum" dedi.

"Her şeyin başı dua"
Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçiğini belirten Avcı, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Sağdan soldan durmadan bir takım bir şeyler oluyor. Su uyur düşman uyumaz. O bakımdan tamam biz de gece gündüz gayret edelim ama her işin başı dua. Türkiye bugünleri aşacak. Zaten Türkiye bunları aşacağı için bu kadar azmış vaziyetteler. Son şeylerini kullanmaya çalışıyorlar. Evvelki gün Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi vardı. Orada bir arkadaşımız Almanlara sunum yaptı. Sunumunun bir tarafında 15 yıldır Türkiye'de yaşananlar, diğer tarafta ise yapılan yatırımlar yazıyordu. Bittikten sonra çok güzel konuşma yaptığını söyledim. 'Türkiye'ye bu kötülükler yapılırken, bu yatırımlar yapıldı' diyorsun dedim. Buna farklı bir açıdan da bakabileceğini ifade ettim. O da, 'Türkiye bu kadar yatırım yaptığı için başına sıralanan belaları getirmeye çalışıyorlar' diye anlattım. Yani yapılan hizmetler olduğu için çelme takmak, çomak sokmak istiyorlar. Çok şükür milletimiz sabırla, ferasetle ve dualarımızla bunları geride bırakacak. Biz inşallah çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize çok daha güzel, huzurlu önü açık bir Türkiye bırakmak inşallah hepimize nasip olacak."

Kendi elleriyle tatlı dağıttı
AK Parti İlçe Başkanlığı'nın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyareti sırasında esnafa kolaylıklar dileyen Bakan Avcı, esnafın sorunlarını da dinledi. Selamlaşmak için girdiği bir fırında kendisine tatlı ikram edilmesinin ardından Bakan Avcı, ziyaretinde kendisine eşlik edenlere ve basın mensuplarına kendi elleriyle tatlı ikram etti. Bir basın mensubunun doğum günü olduğunu öğrenen Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, hazırlık yapamadıkları için kendisine 2 tane tatlı ikram etmek istediğini belirtti.
Avcı, esnaf ziyaretinin ardından Mahmudiye Çok Programlı Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ve Necatibey İlkokulu'nu gezerek devam eden yapımları hakkında bilgiler aldı. 

Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı


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