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Bakan Avcı: 'Türkiye sessiz bir devrim yaşıyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “15 yıldır Türkiye kültür ve sanat alanında da sessiz bir devrim yaşıyor” dedi.

Bakan Avcı: Türkiye sessiz bir devrim yaşıyor

11 Kasım 2016 21:59

15-30 Kasım tarihlerinde Bilecik’te gerçekleştirilecek 11.Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali için Beyoğlu Lazzoni Otel’de tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tiyatro oyuncuları Rasim Öztekin, Nedim Saban ve Merve Sevi de katıldı.

Gece, Bilecik Belediyesi Mehter takımının gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Bakan Avcı sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Belediyelerin kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalarına değinen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Büyük bir medeniyetin doğuşuna şahitlik eden irfan şehri Bilecik’imizde böyle büyük çaplı kültür sanat faaliyetinin yapılması takdire şayandır. 15 yıldır Türkiye Kültür ve Sanat alanında da sessiz bir devrim yaşıyor. 15 yıldır belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz temel, asli işlerinin ötesinde sanata verdikleri değerle, sanatçıya verdikleri değerle tüm Türkiye’de bir dirilişin tohumlarını ekiyorlar. Bilecik tiyatro festivali işte bunlardan biridir" dedi.

“TİYATRO ALT YAPININ EN BÜYÜĞÜDÜR”

Galada Kristal Ödülüne layık görülen Rasim Öztekin, “Bilecik’i ben gelip geçerken gördüm, çok şirin, çok güzel doğanın içine gizlenmiş bir şehir. Sayın belediye başkanıyla sohbet ederken biraz önce bana; kanalizasyon ve caddelerle ve tiyatroyu ele aldık, tiyatro festivali yapmaya başladığını söyledi. Alt yapıyla birlikte tiyatroyu da ihmal etmediklerini söyledi ben de; tiyatro alt yapının en büyüğüdür, tiyatro altyapı olarak size ileride o kadar güzel şeyler kazandıracak ki ve mutlaka yapacağınız caddeler ve kanalizasyonlardan daha çok dayanacaktır" dedi.

Bilecikli Tiyatro Oyuncusu Nedim Saban, 11.Bilecik Tiyatro Festivali’yle ilgili olarak, “11 yıldır büyük bir azimle devam ediyorlar. Bütün Anadolu’nun örnek alması gereken bir festival bu. Keşke her kentte böyle festivaller olsa. Gerçekten 11 yıldır büyük bir inançla tiyatroya inandılar ve çok da güzel tiyatro salonu da yaptılar Bilecik’e, böylece bir tiyatro yaşıyor orada festival yaşıyor bu yıl ben katılmadığım halde desteklemek için geldim” diye konuştu.

15-30 Kasım tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan festivalde 15 günde toplam 14 farklı oyun sergilenecek.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı


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