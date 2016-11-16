Bakan Avcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Terörizmin demokratik kurumlara gözdağı verdiğini belirten Bakan Avcı, "Küresel olan turizm sektörünü son zamanlarda terörizmin hedef alması şaşırtıcı değildir. Son yıllarda artan terör tüm insanlığı hedef alırken, aynı zamanda, özellikle güvenlik kaygısıyla seyahatlere engel olarak, birçok ülkede turizm sektöründe de durgunluğa yol açmıştır" şeklinde konuştu.

Avcı şunları kaydetti:

"Dünya Seyahat ve Turizm Örgütü’nün 2014 yılı rakamlarına; göre Avrupa’nın gayrisafi yurtiçi hasılasına katkısı 780 milyar dolar olan ve GSYİH’sının yüzde 3.4’ünü oluşturan turizm sektörü, 2016 yılında bütün dünyada turistik menzillerde zorlu bir sürece girmiştir. Türkiye, 2016 yılında sadece ‘konvansiyonel’ diyebileceğimiz terör biçimine maruz kalmamıştır. Başkentin göbeğinde bomba patlatan, kendi insanına silah sıkan ve tanklarla halkın üzerine yürüyen, Devlet kurumlarına sızmış yeni bir terör yapılanması olan FETÖ darbe girişimine de tanık olmuştur. Ancak millet, 15 Temmuz’da tek yürek, tek vücut olmuş; kendisini esarete, zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakarak bir kahramanlık destanına imza atmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine ilişkin olarak Avcı, "Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesi 2 milyar 777 milyon 769 bin TL’dir. Toplam yatırım bütçemiz 759 milyon 970 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara oransal olarak bakıldığında; 2016 yılı Bakanlığımız bütçesinin yüzde 27’si yatırım, yüzde 73’ü ise cari bütçeden oluşmaktadır. Bakanlığımızın 2017 yılı bütçesi ise 3 milyar 459 milyon 754 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu miktarın 864 milyon 688 bin TL’si yatırım bütçesi olarak planlanmaktadır. Planlanan 2017 yılı Bakanlık bütçesinin yüzde 25’i yatırım , yüzde 75’i ise cari bütçeden oluşmaktadır. Bakanlığımız bütçesinin genel bütçeden aldığı pay, 2016 yılında yüzde 0.49 iken, 2017 yılında yüzde 0.55’e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Turizm seçimlerinin düştüğünü söyleyen Avcı, "Dünyada ve bölgemizde yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle, 2015 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayısı, 2014 yılına göre yüzde 0,84’lük bir azalışla 39 milyon 478 bin kişi olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre, yüzde 20,71 azalış göstererek 13 milyon 62 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirimiz, 2015 yılı itibarıyla TÜİK verilerine göre 31.5 milyar dolardır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 12 milyar dolar olan turizm gelirimiz 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 28’lik bir azalış göstererek 9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu olumsuz gelişmelere rağmen, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, ülkemiz turizm gelirinde sıralamasını koruyarak 2015 yılında dünyada 12’nci sırada yer almıştır" dedi.