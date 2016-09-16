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Bakan Avcı vefat yıl dönümlerinde eski bakanları unutmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Avcı vefat yıl dönümlerinde eski bakanları unutmadı

16 Eylül 2016 17:35

Bakan Avcı mesajında, “Bugün merhum Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ile merhum Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ı, aziz milletimize yaptıkları hayırlı hizmetler, siyaset ve demokrasi tarihimize kazandırdıkları için bir kez daha minnetle yad ediyoruz. İki değerli devlet büyüğümüzün şehadetlerinin üzerinden yarım asırdan fazla süre geçti. Onlarla birlikte, milletimiz ve devletimiz için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: nabi avcı


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