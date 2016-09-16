Bakan Avcı mesajında, “Bugün merhum Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ile merhum Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ı, aziz milletimize yaptıkları hayırlı hizmetler, siyaset ve demokrasi tarihimize kazandırdıkları için bir kez daha minnetle yad ediyoruz. İki değerli devlet büyüğümüzün şehadetlerinin üzerinden yarım asırdan fazla süre geçti. Onlarla birlikte, milletimiz ve devletimiz için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.