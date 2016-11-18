Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgütü Başkanı Dr. Bandar Fahad Al Fehaid ile bir araya geldi. Bakan Avcı ve Fehaid’in yanı sıra birçok delegenin katıldığı görüşme, Sabancı Öğretmen Evi’nde gerçekleşti. Görüşmede Arap ülkeleriyle Türkiye arasında kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalar ele alındı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, “Bu görüşme çerçevesinde Arap ülkeleriyle Türkiye arasında özellikle kültür ve turizm alanında yapılmakta olan iş birliği çalışmalarının daha ileri aşamalara taşınması için neler yapılabileceğini konuştuk. Bu konuda bazı stratejik kararlar aldık. Bu kararların başında İslam Kalkınma Bankası’yla Arap Turizm Örgütü arasında gerek Arap yatırımcıların Türkiye’de yapacakları yatırımlar, gerekse Türk yatırımcıların Arap ülkelerde yapacağı yatırımları garanti altına alan çok güzel bir anlaşma imzalandı. Ülkemizde muhtelif Arap ülkelerinden gelen misafirlerimizin gerek havaalanından başlayarak bütün ülkede ne tür kolaylıklarla karşılanmaları gerektiği konusunda da daha önce başlattığımız çalışmalar vardı. Onları gözden geçirdik. Bundan sonra yapılacak çalışmaları gözden geçirdik. Bunun dışında özellikle gençlerimizi çocuklarımızı ve elektronik alanında çalışan profesyonellerimizi ilgilendiren çok güzel bir proje gerçekleştireceğiz. O da bilgisayar oyunları 7 yarışması büyük ödüllü Arap ve Türk gençlerinin yarışacakları bir elektronik turizm festivali düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk yatırımcılara Arap Turizm Örgütü güvencesi

Bakan Avcı, “Ülkelerinde gerek Arap yatırımcıların Türkiye’de yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla ilgili zaten bir takım teşvik tedbirlerimiz var. Özelikle turizm alanında uyguladığımız teşvik tedbirleri yerli yabancı ayrımı gözetmeksizin bazı alanlarda bütün yatırımcılar için geçerli. Türkiye’de son dönerlerde bir takım durgunlukları gidermek için yaptığımız teşvik tedbirlerinin içinde yabancı işletmecilerde var. Dolayısıyla Türk yatırımcılarında Arap ülkelerinde yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla ilgili farklı teşvik mekanizmaları var. Fakat bizim bugün burada söz ettiğimiz İslam Kalkınma Bankası’yla Arap Turizm Örgütü arasında imzalanan anlaşmanın getirdiği yenilik Arap yatırımcıların Türkiye’de, Türk yatırımcıların Arap ülkelerinde yaptıkları yatırımların Arap Turizm Örgütü tarafından poliçelerin garanti altına alınması. Dolayasıyla artık yatırımcılar her konuda Arap Turizm Örgütü’nün garantisi altınca çalışacaklarının bilinciyle yatırımlarını arttırabilirler. Bu imzalanan anlaşma bunun için önemli” diye konuştu.

“Global terör saldırıları nedeniyle bütün dünyada turizm sektöründe bir daralma oldu”

Avrupa’dan gelen turist sayısının az olmasına yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Avcı, “Şuanda Türkiye’nin gerek Rusya’dan, gerek Almanya’dan, gerek İngiltere’den gelen misafirlerimizle ilgili durgunluğu aşma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Global terör saldırıları nedeniyle bütün dünyada turizm sektöründe bir daralma oldu. Türkiye’de tabi bundan payını aldı. Genel olarak zaten Avrupa’da turizm sektöründe görüşülen en önemli daralmalardan bir tanesi insanlar tatile gitmemeye başladılar. Yani çok ciddi miktarda Avrupa’da turist azalması var. Bundan herkes etkileniyor. Fakat bugüne kadar en fazla turist çeken ülkelerden birisi olduğumuz için biz en fazla etkileniyoruz. Ama inşallah 2017- 2018’den itibaren bunlar açılmaya başlayacak. Rusya pazarında ciddi bir genişleme olduğunu ve bununda artarak devam edeceği görülüyor” ifadelerini kullandı.