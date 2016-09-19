Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'e Gazi unvanı verilişinin 95. yıldönümü münasebetiyle bize bu güzel vatanımızı emanet eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyor, gazilerimizin Gaziler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum. Gazâ ve şehâdet ruhunu her zaman diri tutan necip milletimiz, bunun en müşahhas örneğini 15 Temmuz’da vatanımıza ve demokrasimize kasteden hainlere karşı göstermiştir. Bu vesile ile hassaten 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek