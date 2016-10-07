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Bakan Avcı'dan gençlere 'tekbir' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Esenler Belediyesi'nin 2016-2017 Yusuf Has Hacib Kültür ve Sanat Sezonu açılış programına katıldı. Avcı, programda tekbir getiren gençleri uyararak, “Bizim binlerce yılık kültürümüzde tekbirin slogan olarak kullanılması yoktur” dedi.

Bakan Avcıdan gençlere tekbir uyarısı

07 Ekim 2016 23:26

Yusuf Has Hacib'in doğumumun bininci yılı münasebetiyle Esenler Belediyesi, 2016-2017 kültür ve sanat sezonu adına Yusuf Has Hacib'in ismini verdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür ve sanat sezonunun açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Avcı ve beraberindeki heyet, ilk olarak "Şehir ve Düşünürleri" isimli serginin açılışını yaptı. Sergi açılışında Uygurlara özgü Rava isimli çalgı ile Türk ezgileri çalındı. Avcı, sergiyi gezdikten sonra Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. 

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı, kültür ve sanat sezonuna ismi verilen Yusuf Has Hacib'in hayatı anlatılan kısa filim gösterimi ile devam etti. Program sonundaki Serkan Çağrı konseri de vatandaşlardan tam not aldı.

“Kültürümüzde tekbirin slogan olarak kullanılması yoktur”
Protokol konuşmaları sırasında gençler salon içerisinde tekbir getirerek sloganlar atarken, Bakan Avcı konuşmasında gençleri uyararak salonda tekbir getirmemeleri hususunda uyardı. Kültür ve sanat alanında Türkiye’nin son 25 yılda büyük bir sessiz devrim yaşadığını ifade eden Avcı, “Gençlerimizin ben konuşmaya başlamadan önce verdikleri mesaja bir cevap vermek istiyorum. Sevgili gençler küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bizim binlerce yılık kültürümüzde tekbirin slogan olarak kullanılması yoktur. Bir arkadaşımızın çıkıp tekbir diye bağırması ve sonra diğer arkadaşlarımızın slogan atıyor gibi tekbir getirmesi bizim kültürümüzün estetiğinde yok, bu son zamanlarda çıkan bir adet. Tekbir getirelim ama milletçe nasıl getiriyorsak yüzyıllardan beridir, nasıl bayram namazlarında hep beraber huşu içerisinde getiriyorsak öyle getirelim. Böyle getirdiğimiz zaman tekbir gerçekten çok derinlere nüfus ediyor. Aksi takdirde herhangi bir slogana dönüştürme tehlikesi var” dedi.

“Esenler suç ve suç işleme kategorisinde son sırada”
Şehirlerde sadece mekansal dönüşümün yapılmaması gerektiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Mekansal dönüşüm şehrin en son basamağıdır. Bir şehirde asıl olan şey kültürel ve sosyal dönüşümdür.2009 yılında Esenler, İstanbul’da en fazla suç işlenen kategoride ilk üçteydi. Şuanda Esenler suç ve suç işleme kategorisinde son sırada. Bunu polis sayısını 200’den 400’e çıkararak yapmadık. Sokakta dolaşan gençlerimizin eline bağlama verdik. Gençlerimize, tiyatroyu ve beraberinde ahlakı vermeye çalıştık Bunun sonucunda binlerce bağlama ve sanatın farklı dallarında üstatlar yetiştirdi” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

Etiketler: nabi avcı


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