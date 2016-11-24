Yunus Emre Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen eğitim ve istişare toplantıları, bu yıl “Sınırların Dışında Düşünmek” konsepti ile Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diploması Akademisi ve Müdürler Çalıştayı Raddison Blu Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve çok sayıda akademisyen katıldı. 27 Kasım tarihine kadar devam edecek çalıştayda, enstitünün çalışma prensipleri ve gelecek yıl Türk kültürünün daha iyi nasıl tanıtabileceği konuşulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların sonunda Bakan Avcı’ya hediye takdiminde bulunuldu. Avcı hediyeyi kabul ederken plaket verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

“Teyakkuz halinde olmanızda fayda var”

Türkiye’nin anlamlı süreçlerden geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Yunus Emre Enstitüsü'nün gereği gibi çalışamaması için gayret gösteren odaklar olduğunu biliyoruz. Bunların bazen bulundukları ülkelerin yerel yönetimleriyle de iş birliği yapabilecek kadar takiyye uyguladıklarını bilmenizde fayda var. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğu günden beri içeriden çok ihanete uğramış bir enstitüdür. Kendi farklı emellerinin önünde bir engel olarak gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), sizin bulunduğunuz yerlerde tanınmamamız ve gereği gibi çalışamamamız için, açık veya örtülü olarak pek çok tertibin içine girmiştir. Bunun bazen bizim içimize sızmış olan uzantıları aracılığıyla da yapmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de yapmaya devam edeceklerdir. Bu konuyu göz önünde bulundurarak teyakkuz halinde olmanızda fayda var” ifadelerini kullandı.

“Eyvah şimdi yine plaket geliyor”

Plaket verilmemesi konusunda uyarıda bulunan Bakan Avcı, “Sunucu arkadaşımız sahnede bir müddet daha kalacaksınız dediğinde, ben de bu mavi kadife kutuyu görünce dedim ki eyvah şimdi yine plaket geliyor. Biz plaketi kaldırıyoruz biliyorsunuz. Sizlerden de rica ediyorum bulunduğunuz yerler de Türk kültürünü anlatan güzel hediyeler misafirlerinize verin. Üzerinde yazılar olan plaket vermeyin. Şimdi hediye verdiğiniz zaman üzerine isim yazmayın” dedi.

“Bu yapının elemanları enstitüde çoğunlukta görev aldı”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kamuoyuna doğru bilgi gönderdiklerini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Yaptığımız bilgilendirmelerden ötürü 17 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü lideri yaptığı açıklamada Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsetti. Türkiye’de hiçbir kurumdan bahsetmediği halde Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsetti. Bu onun ne kadar sinirlendiği ve rahatsız olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki bu yapının elemanları enstitüde çoğunlukta görev aldı ama 2014 yılı itibariyle büyük bir değişim yaşandı. Bu insanlar tasfiye edildi. Yunus Emre Enstitüsünde kendi asli görevini yapmaya devam etti” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç