Diğer
Kategoriler

Bakan Avcı’dan 'plaket' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi ve Müdürler Çalıştayı’nda hediye takdimi sırasında, “Bu mavi kadife kutuyu görünce dedim ki eyvah şimdi yine plaket geliyor. Biz biliyorsunuz plaketi kaldırıyoruz” diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Avcıdan plaket uyarısı

24 Kasım 2016 13:10

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen eğitim ve istişare toplantıları, bu yıl “Sınırların Dışında Düşünmek” konsepti ile Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diploması Akademisi ve Müdürler Çalıştayı Raddison Blu Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve çok sayıda akademisyen katıldı. 27 Kasım tarihine kadar devam edecek çalıştayda, enstitünün çalışma prensipleri ve gelecek yıl Türk kültürünün daha iyi nasıl tanıtabileceği konuşulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların sonunda Bakan Avcı’ya hediye takdiminde bulunuldu. Avcı hediyeyi kabul ederken plaket verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

“Teyakkuz halinde olmanızda fayda var”
Türkiye’nin anlamlı süreçlerden geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Yunus Emre Enstitüsü'nün gereği gibi çalışamaması için gayret gösteren odaklar olduğunu biliyoruz. Bunların bazen bulundukları ülkelerin yerel yönetimleriyle de iş birliği yapabilecek kadar takiyye uyguladıklarını bilmenizde fayda var. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğu günden beri içeriden çok ihanete uğramış bir enstitüdür. Kendi farklı emellerinin önünde bir engel olarak gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), sizin bulunduğunuz yerlerde tanınmamamız ve gereği gibi çalışamamamız için, açık veya örtülü olarak pek çok tertibin içine girmiştir. Bunun bazen bizim içimize sızmış olan uzantıları aracılığıyla da yapmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de yapmaya devam edeceklerdir. Bu konuyu göz önünde bulundurarak teyakkuz halinde olmanızda fayda var” ifadelerini kullandı.

“Eyvah şimdi yine plaket geliyor”
Plaket verilmemesi konusunda uyarıda bulunan Bakan Avcı, “Sunucu arkadaşımız sahnede bir müddet daha kalacaksınız dediğinde, ben de bu mavi kadife kutuyu görünce dedim ki eyvah şimdi yine plaket geliyor. Biz plaketi kaldırıyoruz biliyorsunuz. Sizlerden de rica ediyorum bulunduğunuz yerler de Türk kültürünü anlatan güzel hediyeler misafirlerinize verin. Üzerinde yazılar olan plaket vermeyin. Şimdi hediye verdiğiniz zaman üzerine isim yazmayın” dedi.

“Bu yapının elemanları enstitüde çoğunlukta görev aldı”
15 Temmuz darbe girişimi sırasında kamuoyuna doğru bilgi gönderdiklerini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Yaptığımız bilgilendirmelerden ötürü 17 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü lideri yaptığı açıklamada Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsetti. Türkiye’de hiçbir kurumdan bahsetmediği halde Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsetti. Bu onun ne kadar sinirlendiği ve rahatsız olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki bu yapının elemanları enstitüde çoğunlukta görev aldı ama 2014 yılı itibariyle büyük bir değişim yaşandı. Bu insanlar tasfiye edildi. Yunus Emre Enstitüsünde kendi asli görevini yapmaya devam etti” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç