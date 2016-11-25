Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya’nın Lara bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bölgenin turizm açısından sıkıntılı bir dönem yaşadığını dile getirerek, bütün dünyayı tehdit eden terör olgusunun turizme darbe vuran en önemli kavramlardan biri olduğunu kaydetti.

"Türkiye nedense daha fazla gündem oluşturuyor"

Son dönemlerde yoğun terör saldırılarına maruz kalan bölgenin, maksatlı oluşumlar tarafından güvensiz gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Avcı, "Özellikle ülkemiz için önemli turizm destinasyonlarından olan Almanya ve Rusya’dan gelen turist sayısının azalması, müttefik ve dost ülkeler olarak gördüğümüz bu ülkelerde bile Türkiye’nin güvensiz gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Halklarımızın derin tarihi kültürel bağlar olan bu ülkelerde bazı basın yayın organları tarafından Türkiye’nin güvensiz gösterilmesi bizi derinden üzüyor. Hepimiz terörizmin global sorun olduğunu söylüyoruz. Sadece İstanbul’da Türkiye’de değil, Brüksel’de Nice’de, Paris’te de terör saldırıları olduğunu görüyoruz. Başka yerlerdeki terör saldırıları turizmi etkileyebilecek olumsuz gelişmeler, Türkiye’deki kadar gündem oluşturmuyor. Niye Türkiye’de olanlar, oralardaki olanlarla kıyaslandığı zaman gündem oluşturuyor, öne çıkıyor" dedi.

Medyaya eleştiri

Türkiye’de Gezi olayları gibi kitlesel olaylar olduğunu aktaran Avcı, "Buna benzer kitlesel gösteriler Hamburg’da da, Şanselize’de de oldu. Avrupa'nın başka ülkelerinde de yaşanıyor. Günlerce kitleler polisle çatıştılar. Ama hiçbirisi önceden hazırlanmış bir şekilde medya kuruluşları tarafından dünyaya canlı yayınlarla servis edilmedi. Bir kuruntudan değil farklı bir uygulamadan söz ediyorum. Bu evet Türk turizmini sektörümüzü olumsuz etkiledi. Ama bu tertiplerin içinde yer alan bazı medya grupları ve mahfilleri, bu geri tepebilecek bir uygulamadır. Bir süre sonra bu tür medya servisleri sadece hedefteki ülkenin değil, bu olayların şöyle böyle yer aldığı ülkelerin bundan derinden zarar görebileceğini de hesaba katmalıdırlar" diye konuştu.

"Alman turistte yüzde 35'lik düşüş"

2015 yılında Almanya üzerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 5.5 milyonun üzerinde olduğunu kaydeden Avcı, "2014 yılına göre yüzde 6 artış var. 2016 Ocak-Eylül dönemi ziyaretçi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 28 düşüş 3 milyon 138 bin. Ocak 2016 döneminde Almanya’dan Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısında 2015 yılına yüzde 35 düşüş var. Almanya’yla ilgili turizm potansiyelinin aynı seviyeye çıkması için bu toplantılarda tartışmamız gerekir. Bu toplantılarda geliştirilecek her türlü öneriye açığız" dedi.

"Charter desteği devam edecek"

"Yaşanan olumlu veya olumsuz gelişmelerde bizimde payımız var" diyen Bakan Avcı, "Kamuyu kastederek söylüyorum. Bunun olumlu olması için sektörle işbirliği içindeyiz. 2016 yılında değişik tarihlerde uzattığımız charter uçuşlarına verdiğimiz yakıt desteğini 2017 yılında da hem havaalanı bakımından çeşitlendirerek, hem nitelik hem nicelik açısından genişleterek sürdüreceğiz. Pazartesi günü Bakanlar Kurulundan karar çıkmış olacak. Konaklama sektörünün karşı karşıya olduğu sorun istihdamla ilgili tedbirlerini almak için çalışacağız" dedi.

"Bu yıldan dersler çıkardık"

Bakan Avcı şöyle konuştu: "Fiyat düşüşleri bir çare mi yoksa bizi ileri de sıkıntıya sokacak geçici çokta yararlı olmayan bir uygulamaıdır. Açıkçası ürünümüzü ucuzlatmamamız gerektiğini düşünüyorum. 2016 yılı zor bir yıl oldu, dersler çıkardığımız bir yıl oldu. Bizi bugüne kadar hem pazardan hem de sunulan ürün itibariyle kendimizi bir paranteze hapsettiğimizi, işin biraz da rehavetin kapılarak deniz, kum, güneşi sanki Türkiye’nin sunabileceği yegane ürünmüş gibi algılanmasın fırsat verdiğimizi, bunun yanlış olduğunu Türkiye’nin çok farklı ürünleri sunabilme kapasitesine sahip bir ülke olduğunu, turizm türlerinde dünyadaki başka destinasyonlarla rekabet edebileceğini gördük. Bunun gereklerini yerine getirmek için çalışıyoruz."

"Her bölge kendini tanıtacak"

2016’ya kadar tanıtım konusunda rutine bağlandıklarını ifade eden Avcı, "Bu sıkıntılar olmasaydı da tanıtım konusunda toptancı tek bir Türkiye imajından ziyade özellikli destinasyonlar Antalya başta olmak üzere ayrı ayrı kendi özelliklerini ön plana çıkararak tanıtılmasına yönelik değişikliğe gidilmesini gördük. 2017 yılı ve sonrası bugünkünden çok daha iyi olacak" dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu