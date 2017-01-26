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Bakan Avcı'dan umut dolu ’turizm’ mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, terör olaylarına rağmen Türkiye’nin turizmde gözde bir ülke olduğunu belirterek, "İyimserliğimizi yitirmeden, günlük rutinlerimizi bozmadan işlerimizi en güzel biçimde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. 2017 ve sonrası çok daha güzel olacak" dedi.

Bakan Avcıdan umut dolu turizm mesajı

26 Ocak 2017 15:35

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT’e katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte stantları gezen Bakan Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turizmin canlanması için vatandaşların rutin hayatlarına devam etmeleri gerektiğini belirten Avcı, "Türkiye hala turizmde gözde bir ülke. Türkiye turizminin canlanması için burada bütün işaretler var. İnşallah 2017 ve sonrası 2016’nın da telafisine yol açacak. İnşallah güzel gelişmelere yol açacak. İyimserliğimizi yitirmeden, günlük rutinlerimizi bozmadan işlerimizi en güzel biçimde yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Avcı, bakanlık olarak sektöre desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, "2016’da yaptığımız uçaklara yakıt desteğini sadece charter uçaklarıyla değil, diğer tarifeli uçaklara da yaydık. Bildiğiniz gibi havalimanı sayısını arttırdık. Sektörde çalışan firmaların kredi borçlarını yeniden yapılandırmasına kadar pek çok mali tedbirler de aldık. İnşallah bu fuardaki canlılığın da gösterdiği gibi 2017 ve sonrası çok daha güzel olacak" diye konuştu.

Bakan Avcı daha sonra fuara katılanlarla birlikte fotoğraf çekildi.

(Emrah Kuş/İHA)

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi


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