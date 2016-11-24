Türkiye’nin ilk başörtülü İl Milli Eğitim Müdürü olan Fazilet Durmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Bilecik’teki en yaşlı emekli öğretmen ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürünü ziyaret etti. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokak’ta oturan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Bilecik’teki ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olan Celalettin Demir’i ziyaret eden Fazilet Durmuş, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Duymuş, “Sizlerle bir arada olmak bizler içinde büyük bir mutluluk. Siz yıllarca öğrencilerimizin yüreklerine dantel dantel işlediniz. Şimdi bizler de o dokunduğunuz yüreklere bizlerin de sizin yüreğinize ufak bir nebze dokunmak dileğiyle gününüz kutlu olsun. Benim de hem ilk Milli Eğitim Müdürlüğüm hem de bayan olarak da bu anlamda Bilecik’te başlamakta güzel bir duygu. Osmanlı’nın mimarı Hayme Ana’yla Bilecik’te bir başlangıç var. Dolayısıyla benim ilk İl Müdürlüğümün Bilecik olması da bu anlamda çok manidar. Sayın Bakanımız Nabi Avcı Bey o zaman Milli Eğitim Bakanı olduğunda beni davet ettiklerinde ‘görev yeriniz Bilecik’ dediklerinde bu anlamda bu heyecanı çok hissettim. Bugünde değerli Bakanımızın öğretmeninin yanında olmak ayrı bir farklılık kazandırdı. Sayın bakanımızın bu enerjik, tebessüm eden yüzünün şimdi nereden kaynaklandığını yakinen şahit olduk” dedi.

“Çok sakin, başarılı bir öğrenciydi”

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Bilecik’teki ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olan Celalettin Demir ise 1958-1963 yılları arasında Nabi Avcı’nın Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy İlkokulunda okuduğu anlattı. O yıllardan bahsederken gözleri dolan Celalettin Demir, “Ben Demirköy’e 1962’de gittim. Ben 1962 yılında gittiğim zaman Nabi Bey 4’üncü sınıftaymış. Ben okul müdürüydüm. Ben onu hayal meyal tanıyorum. Çünkü öğretmenler tüm öğrencileri tanımayabilir. Nabi Bey okuldan çıktı, ortaokul ve liseyi okumak için gitti. Babası bakkaldı onun. Ben hep bakkal dükkanına giderim onun. Beni görünce hemen ayağa kalkardı, saygısından yapardı. Çok sakin, başarılı bir öğrenciydi. Babasıyla çok iyi görüşürdük. İyi bir aileydi” dedi.

“Nabi’yle 36 yıl sonra görüştük”

Ak Parti Eskişehir Milletvekili olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yla öğrencilik hayatı sonrası nasıl tanıştığı anlatan Celalettin Demir, “Nabi’yle öğrencilikten 36 yıl sonra görüştük. O zaman ufacıktı 5’inci sınıf öğrencisiydi gittiğinde. Nabi Bey gelmiş Bilecik İl Milli Eğitim’e. Milli Eğitim Müdürü demiş ki ‘Nabi Bey’e bir şey hediye edelim’. ‘İlkokul diplomasını hediye edelim’ demişler. İlkokul diplomasını biz köylerden yazarız, kütüğe geçer öyle merkeze gelir. Bakıyorlar diplomasına, fotoğrafına alıyorlar Nabi’nin diplomasını manşet yaptırıyorlar. ‘O notların da iyiymiş diyorlar’ Nabi’ye. Nabi de ‘ya torpil değil, benim gerçek notlarım’ demiş. Altında da Okul Müdürü Celalettin Demir diye imza var ya. Oradan bir tanesi diyor ‘Celalettin Demir Okul Müdürü keşke onu da çağırsaydık diyorlar’ Oradan bir tanesi de diyor ‘Bakanım yakın zamanda o okul müdürü rahmetli oldu’, ‘he tamam o zaman’ diyorlar iş bitiyor orada. Bir gün öğretmen arkadaşların gittim. Bu konuyu anlattılar. Aradan bir 15 gün geçti. Arkadaşlar ‘ya bir öğren kim demiş bunu’ dediler ben gerekmez dedim ama geçerken de bir Milli Eğitime uğrayayım dedim. Bana orada arkadaş müdür beye ben ‘kim geldi diyeyim’ dedi. Ben dedim Celalettin Demir Bakan Bey’in Müdürü dersin dedim. Hemen kapıyı çaldılar. Müdür Beye dedim böyle böyle bir şey olmuş Müdür Bey. O da dedi ‘valla öyle bir şey oldu ama nasıl oldu bilmiyoruz’ dedi. Sonra bana Nabi Bey’in yeğeni var dediler. Gittim benle çok ilgilendi yeğeni. Telefon numaramı aldı ben dayımı arayacağım dedi. Nabi Bey Azerbaycan’daymış. Yardımcısıyla görüştü dedi seni dayım arayacakmış. Ertesi gün Nabi aradı. Kaç yıldır hiç görüşmedik. Dedim kimle konuşuyorum. Dedi ben öğrenciniz Nabi Avcı. Öyle tanıştık devam etti işte” dedi.

Ardından Celalettin Demir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a Demirköy İlkokulunun eski fotoğrafları ile Nabi Avcı’yla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş son olarak Tarık Akan'ın çektiği belgesel film 'Bir Meçhul Öğretmen' filminin konu aldığı köy enstitüsü mezunu 87 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet ve Ayşe Bayındır çiftini de evinde ziyaret etti.

Cem Kaan Toka