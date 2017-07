Bakan Bak: AK Parti'de sen-ben yok, biz varız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da devam eden işitme engelliler olimpiyatlarını ve bazı spor tesislerini ziyaret etti. Spor ziyaretleri sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de göreve kim gelirse gelsin, herkesin birbirini desteklediğini ifade eden Bakan Bak, "15 yılda büyük yatırımlar ve büyük işler yaptık. Samsun'da bundan önce yapmış bakanlarımız Samsun'a hizmet ettiler. Bakan Akif Çağatay Kılıç, görevde olduğu sürede çok güzel işler yaptı. Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı biz devraldık. Ülkemize ve gençliğimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim davamızda sen ben yok, biz varız. Bizim partimiz de bu yüzden güçlü. AK Parti reform partisi. Yeni yeni atılımlarla ülkemizi taşıdığı nokta ortada. Bu yeterli mi? Değil. Bu aziz millet daha çok güzel şeylere layık. Samsun'a sadece sporda yapılan yatırımlar ortada. Bir olimpiyatı organize edecek kapasitede tesisler yapılmış. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Güçlü Türkiye'nin oluşumunda gençlerin rolü büyük"

Güçlü ve gelişen Türkiye'nin oluşmasında gençlere büyük iş düştüğünü ifade eden Bakan Bak, "Olimpiyatların heyecanını her müsabakada görüyoruz. bugün bu atmosferleri izlediğimiz müsabakalarda da gördük. Seyirciler de müsabakalara yakışıyor. Samsun bu olimpiyatları özümsemiş. Samsun bu süreçte çok güzel günler yaşıyor. İnşallah, sporda yeni yeni hikayeler yazılacak. Buradan yeni şampiyonlar çıkacak. Buranın şampiyonları meşhur. Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı ve Hamit Kaplan gibi sporcular buradan çıktı. Bu sporcular, Samsun ve Türkiye'nin ismini dünyaya ezberletti. Samsun bir spor şehri kimliğine bürünüyor. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize güveniyoruz. O gençlerimizin güçlü Türkiye'nin oluşturulmasında, büyümesinde ve her alanda olmasını istiyoruz. Bu ülke ve millet pek çok güzelliğe, organizasyonlara ve her şeye layık. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Samsun hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da şehrin 3 yıldır olimpiyatlara hazırlandığını vurgulayarak, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Samsun'da bulunan 17 ilçeden 16'sını ve büyükşehiri AK Parti'li belediye başkanlarının yönettiğinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'de, AK Parti'nin Samsun'daki oy yüzdesini yükseltmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bakan Bak, ziyaretlerin ardından havayolu ile Ankara'ya geçti.

Erdi Demür - Şahin Binici