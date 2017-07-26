Bakan Bak: 'Bu millet her şeyi yapar'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları için Samsun’a geldi. Bakan Bak ilk olarak Samsun Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Samsun protokolü ile tanıştı.

Bakan Bak’ı karşılayanlar arasında Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu da yer aldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bak, daha sonra makama geçti. Bakan Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nı takip etmek üzere Samsun'a geldiklerini söyledi. Bakan Bak, “Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı 19 Mayıs şehri olan Samsun’da sizlerle bir arada olmaktan çok memnunum. Samsun’da şu anda olimpiyat oyunları gerçekleştiriliyor. Bu olimpiyatları buraya kazandıran eski Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Samsun bir spor şehri. Burada yapılan organizasyonlar ve tesisler ile tüm dünyaya bir spor şehri olduğunu göstermiştir. Samsun’a defalarca geldim. Bugün de olimpiyat müsabakalarını izlemeye geldik. Biz gençlik ve spora hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben de sizlerin bir kardeşiniz ve bakanınızım. Bu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde götüreceğiz. Bize bu görevi veren değerli Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Samsun halkına olimpiyatlara gösterdiği ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye spora 15 yılda yaptığı yatırımlarla tüm dünyada dikkate değer bir değişikliği ifade ediyor. Türkiye pek çok organizasyonu gerçekleştirecek bir kapasitede. Biz yaparız. Bu millet her şeyi yapar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye-İran voleybol maçını izledi.