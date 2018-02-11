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Bakan Bak, FIS Başkanı Kasper ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanı Gian Franco Kasper ile PyeongChang Olimpiyat Merkezi'nde bir araya geldi.

Bakan Bak, FIS Başkanı Kasper ile görüştü

11 Şubat 2018 16:53

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan milli sporculara destek vermek amacıyla gittiği Güney Kore'nin PyeongChang şehrinde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanı Gian Franco Kasper ile görüştü.

Olimpiyatlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede ayrıca Türkiye'de gelişen kış sporları ile uluslararası kayak federasyonunun icraatları masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Uğur Erdener ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu. 

 

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