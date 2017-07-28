Bakan Bak şampiyonları tebrik etti

Türkiye ile Ukrayna arasında oynanan final maçını, Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23’lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Voleybol Milli Takımımızı tebrik ederim. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0’lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim.”

(Musa Erdoğan /İHA)