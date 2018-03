Bakan Bak: 'Spor endüstrisinin kuralları sert bir şekilde gelişecek'

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla "Sporda Hak İhlalleri ve Denetim" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Bak, sporun bir endüstri olduğunu ifade ederek, aynı zamanda futbol başta olmak üzere bu endüstrinin tüm dünya tarafından takip edildiğini dile getirdi. Bak, doping başta olmak üzere çeşitli sorunların olabileceği bu endüstride doktor, antrenör gibi çok sayıda çalışanın yer aldığını kaydetti. Bu endüstrinin kurallarının da sert bir şekilde gelişeceğini aktaran Bak, "Genel hukukun dışında bir özel hukuka ihtiyaç var, bunlar spesifik konular olduğu için incelenmesinde de farklı bir yaklaşım gerekiyor. Spor hukuku bizde yeni yeni oluşan bir yapı. Sporcu da, idareci de haklarını bilmiyor, oyunun kurallarını bilmiyor. Haklarını en iyi şekilde bilirse aradaki ihtilaflar azalır. Kulüplerimiz de, idarecilerimiz de, devlet yöneticilerin de oyunun kurallarını bilmesi lazım, kuralları bilirseniz daha az hata ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Spordaki başarıda eğitimin önemli bir faktör olduğunu ifade eden Bakan Bak, doğruların uygulanması için kuralların iyi öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sporla ilgili AİHM'e başvurular var"

Çalıştayın ev sahibi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Afrin'de şehit düşen 8 askere Allah'tan rahmet diledi. Malkoç, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Gerek DEAŞ, gerek PKK gerekse FETÖ terörüne karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Sporun toplumun her kesimini alakadar eden bir alan olduğunu ifade eden Malkoç, bu konuda her ülkede düzenlenemeler yapıldığını kaydetti. Her alanda olduğu gibi sporda da hak ihlalleri olabildiğini dile getiren Malkoç, "Hak ihlallerinin denetimi oldukça tartışmalı. Özellikle anayasada son yapılan değişiklikten sonra daha da tartışmalı hale geldi. Sporla alakalı benzer konularda anayasa mahkemesine de AİHM'e ve bize de başvurular yapıldı. Biz federasyonlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuların AİHM'e gitmeden nasıl çözüme kavuşacağını belirlemek için bu çalıştayı düzenledik" ifadelerini kaydetti.

Programda ayrıca; Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AK Parti Milletvekili Emruhllah İşler, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve çok sayıda davetli yer aldı. Düzenlenen çalıştay ile, spor federasyonları hakkında yapılan şikayet başvuruları kapsamında tarafları dinlemek ve mevcut spor teşkilatlanması konusunda değerlendirmede bulunmak hedeflendi. Üç oturumdan oluşan çalıştayda; "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Ulusal Spor Yapılanması", "Türkiye'de Spor Tahkimi" ve "Karşılaştırmalı Hukukta Spor Tahkimi ve İnsan Hakları Sorunları" konu başlıkları işlendi.

Profesyonel Futbolcular Derneği Genel Başkanı eski Galatasaraylı milli futbolcu Hakan Ünsal da programa davetli olarak katıldı.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü