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Bakan Bak: 'Türk futbolu için önemli bir geceydi'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medipol Başakşehir’in 2-0’lık UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu galibiyetiyle ilgili, “Türk Futbolu için önemli bir geceydi” dedi.

Bakan Bak: Türk futbolu için önemli bir geceydi

02 Ağustos 2017 23:44

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Club Brugge’ü konuk etti. Turucu-lacivertli ekip, Brugge karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi Play-Off’una yükseldi. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takımı tebrik ettiğini ifade ederek, “Burada Başakşehir çok kontrollü güzel bir oyun ile turu geçti. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde de başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımızı ve sporcuları tebrik ediyoruz. Türk futbolcu için önemli bir geceydi” dedi.

Selim Bayraktar 

Etiketler: Başakşehir, Osman Aşkın Bak


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