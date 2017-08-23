Bakan Bak’tan Beşiktaş’a teşekkür mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’nin Beşiktaş futbolcusu Ricardo Quaresma ile görüşme hayalini gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Beşiktaş Kulübü için teşekkür mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Engelli milli yüzücümüz Sefa Yurtkölesi bir süre önce, Beşiktaş futbolcusu Ricardo Quaresma ile görüşme hayalini sosyal medya üzerinden bizlere iletmiştir. Sefa kardeşimizin bu isteğini hayata geçirmek için gerekli adımlar Bakanlığımızca atılmış, vesile olduğumuz hadise kamuoyunun da takdir ve teveccühünü kazanmıştır. Bu değerli buluşmanın altyapısını sağlarken desteklerini esirgemeyen, Sefa kardeşimizi tesislerinde ağırlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kıymetli yöneticilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Sefa kardeşimizin yüzündeki tebessüm, tüm spor camiamıza umut verecek kadar değerli ve mühimdir. Böylesine güzel organizasyonların çeşitlenmesi ve çoğalması; Türk sporu adına ter döken herkesin kardeşçe, omuz omuza durmasına vesile olacaktır. Bu birliğin güçlenmesi için bütün kulüplerimizin fedakârca hareket edeceğine dair inancım tamdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimine bu güzel hadisenin hayata geçirilmesinde sundukları destekten ve nezaketlerinden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunarım.”

Musa Erdoğan