Bakan Bak'tan küresel güçlere sert tepki

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Kongresi, Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Mardin milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, il ve ilçe gençlik kollarından temsilciler ve çok sayıda partili katıldı. Kongre’de Ahmet Özkan AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Kongrede gençlere seslenen Bakan Osman Aşkın Bak, 2019‘da gerçekleştirilecek seçimleri gençlere hedef gösterirken, terörle mücadelenin en önemli noktasının uyuşturucu ile mücadele olduğunu kaydetti.

"Afrin'e terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz"

Afrin’e giden Mehmetçiğin vatan sevgisine ve ülkemizin bekası için gerçekleştirdikleri fedakarlığa değinen Bakan Aşkın, terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için oraya gidildiğini söyledi. Bakan Aşkın, "Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Oraya sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından besleniyor. İşbirlikçiler oraya 5 bin tır dolusu silah yolladı. Ne için yolladılar barış için mi yolladınız? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar bu coğrafyadan elinizi çekin. Bu toprakların insanları kuşatmaları aşarak yeniden yeşerecek, bir olacak, iri olacak, diri olacak” dedi.

"Mardin’de destan yazacağız"

Mardin milletvekilleri ile birlikte çok çalıştıklarını belirten Bakan Bak, ülke üzerine ve Mardin üzerine oynanan oyunları bozacaklarını söyledi. Bakan Bak, "Dış güçler içerideki iş birlikçiler ile bize oyun oynamak istiyor. Bu oyunu bozmanın yolu birliktelikten geçiyor. İnanıyorum ki bu terör yuvalarının yıkılması ile birlikte kapı kapı dolaşacağız. Gençlerimiz kadınlarımız ile 2019’da Mardin’de bir destan yazacağız. Buradaki tablo bu birliktelik güzel şeylere işaret. 2019 seçimlerinde güzel sonuç yakalayacağız ve Cumhurbaşkanımıza bu sonucu hediye edeceğiz” diye konuştu.

“Terörün ilacı spordur”

Uyuşturucu çetelerinin terörü beslediğini belirten Bakan Bak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ne iş yapıyorsak yapalım en iyisini yapalım. Toplumla sosyal hayatla iç içe olacağız. Değerlerimizi yitirmemeliyiz. Bir yaşlıya yardım etmiyorsak kayıptayız. Değerlere sahip, büyüklerine saygılı, vatanını düşünen gençler istiyoruz. Ve şimdi gençliğimizi tehdit eden bir tehlike var uyuşturucu. Toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokaklarını bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Bölgede terörün ilacı spordur. Gençliğe dokunmaktır”.

Beril Solmuşgül - Murat Akgül

