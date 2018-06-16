Bakan Bak’tan Saldırı açıklaması

Rize Sahili’nde kurulan bayramlaşma çadırına gelerek vatandaşlarla bayramlaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturan, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın aracına gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi.

Sporcuların sportif anlamda değerlendirmeleri gerektiğini dile getirerek saldırıyı kınayan Bak; “ Alman Futbol Milli takımında oynayan sporcularımız İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in sportif anlamda değerlendirilmesi önemli. Onu Alman Futbol Milli takımının teknik direktörü değerlendirmiş ve Dünya Kupası kadrosuna çağırmış.

Cumhurbaşkanımızı İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in ziyaret etmesi çok normal bir şey, çünkü onlar dünya çapında sporcular ve Türk olmaları ile gurur duyuyorlar. O yüzden İlkay Gündoğan’ın aracına yapılan bu saldırı çok çirkin. Sporcunun ahlakı ve oyunu ile alakalı değerlendirilmesi gerekir. Provakatif amaçlı. Sporcu oyunuyla ahlakıyla değerlendirilmesi gerekir. İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Gönülden seviyorlar sayın cumhurbaşkanımızı bu iki sporcumuzda. Yüzlerce sporcunun da aynı duygu içerisinde olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü sayın cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen ve sporu çok iyi bilen bir yönetici, lider ve spor adamı. Almanların milli maçta olsun diğer durumlarda olsun bu tip davranışlarda bulunması sadece ve sadece sporun fair-play ruhunu, bir barış dili olduğunu zedeler. Bunları daha önce gördük yaşadık. Bir dalga vardı. Irkçılık dalgası vardı. Bütün, takımlar, sporcular, kulüpler bu dalgaya karşı dik durdular. FİFA ve UEFA bu noktada kararlar aldı. Bunun da bu şekilde sürmesi çok yanlış” ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan’ın saldırıdan duygusal olarak etkilense de profesyonel olarak başarılı bir şekilde yine devam edeceğine inandığını belirten Bakan Bak; "İlkay kardeşimizin profesyonel bir şekilde bu tip olaylardan etkilenir ama görevini en iyi şekilde yapması lazım. Sahada en iyisini yaparak dışlamaya çalışanlara en iyi cevabı vermeleri gerekir. İnşallah Mesut Özil ve İlkay kardeşimiz Alman Milli takımıyla 2018 Rusya Dünya Kupası'nda göstereceği performansla bütün herkese bu tip olayları yapan herkese bir cevap verecektir" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma törenine Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize millet vekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Rİze Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Fehmi Demir

