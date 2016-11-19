Adalet Bakanı Bekir Bozdağ NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada tartışmalara neden olan cinsel istismar düzenlemesini değerlendirdi.

Bakan Bekir Bozdağ, “Çocukların cinsel istismarı konusundaki düzenlemenin cezasını önce 8 yıl yaptık, sonra 2014’de 16 yıla çıkardık bunun cezasını. 2016’da da şu anda parlamentoda tartışmaların olduğun kanunda da 12 yaşından küçük çocuklara karşı işlenmesi halinde 18 yıla cezayı çıkaran adımları attık. Tecavüzcüyle evlenmeyi ortadan kaldıran düzenlemeler yaptık. Eski ceza kanununda vardı, bunları da tamamen ortadan kaldırdık” dedi.

Yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili bilgi veren Bakan Bozdağ, tecavüzcülere bir affın söz konusu olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Yapmak istediğimiz şey şu. Türkiye toplumunda 17 yaşından gün alan bir kişi mahkeme kararı ile evlenebiliyor, 18 yaşından gün alan bir kişi de velisi onay verirse evlenebiliyor. Bazı yerlerde, roman vatandaşlarımızda daha yoğun olmak üzere bu yaşın altında aileler düğün yapıyorlar ve evlendiriliyorlar. Bunu biz tasvip etmiyoruz, bunun ortadan kaldırmak için de mücadele ediyoruz. Yasaları bunun içinde ağırlaştırdık ama böyle de bir sıkıntı var. Sonuçta aileler baskı yapıyor, bu kişileri evlendiriyor. Kanunumuza göre de 16 yıl hapis cezası gerektirdiği için 16 yıl ceza alıyor erkek. Erkek içeride, kadın dışarıda. Bunları bu evlililiğe zorlayan anne baba da ayrıca ceza alıyorlar. Bunların çocukları da var. Biz bu mücadeleyi yapacağız şüphe yok ama ortada da böyle bir sorun var. Bu mücadeleye zarar vermeden bu sorunu nasıl çözeriz. Bizim yap tığımız şey o. Kesinlikle tecavüzcülere af getirilmemekte, suçun unsurları değiştirilmemektedir, cezada indirim yapılmamaktadır. Sadece dediğim bu alanda ortaya çıkan, bizim toplumumuzun bazı yerlerinde olan, gerçekleştirilen ortaya çıkan sorunu çözmeye dönük bir adımdır.”

