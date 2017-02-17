Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir’de gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir’de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun.Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.

