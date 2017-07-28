Bakan Berat Albayrak: Akdeniz kimsenin tekelinde değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan "Akademisyenlerle Buluşma" toplantısında konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin elektrik altyapısının yenilenmesi için 30 milyar TL'lik yatırım sürecini başlattık"

"Güneş ve rüzgar enerjisinde devrim niteliğinde adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah bu yıl sonuna kadar temel atma süreciyle yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kusura bakmasınlar. Akdeniz kimsenin tekelinde değil. Türkiye olarak biz biraz daha aktif olacağız" dedi.



AYRINTILAR GELİYOR...