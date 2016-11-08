Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili milletvekillerinin sorularını cevapladı. Albayrak, doğalgaz depolama maliyetlerine bakıldığında, dünyada hiçbir ülkenin enerjisinin tamamının yenilenebilir enerjiden üretecek durumda olmadığını belirterek, Türkiye’de son yıllarda farklı enerji türlerinin de üretime katılması konusunda bir portföy oluşturulduğunu ifade etti. Albayrak, “3 kazananlı bir formül üzerine çalışıyoruz. 'Maliyetleri düşürelim' dedik. İkincisi bu teknoloji sürekli kendini güncelleyen bir teknoloji olsun' dedik. bölgesel olarak ilk işimiz Konya Karapınar oldu. 2017-2018 çok daha fazla sahada yapmak için adımı atacağız. Rüzgar enerjisi devam edecek. Yüzde 65-75 ve giderek artan 15 yıl Ar-Ge geliştirme zorunluluğu getirdik” ifadelerini kullandı.

Albayrak, şunları kaydetti:

“Zonguldak, Türkiye’de çok önemli bir yer. Ciddi bir kömür rezervimiz var orada. Zonguldak’taki üretimin artması lazım. Çalışan işçi sayısının daha da artması lazım. Yatırımın fizibil olması lazım. Herkesin mutlu olması lazım. Bütün paydaşların fikirlerini son kertede dinledikten sonra bu çerçeveye uyan ortamda buluşup yeni bir model oluşturmamız lazım. Bugünkü model iyi devam etsin diyenler var. Zararı artırmak konusu hem çalışana hem sisteme hem şehre zulüm. Her paydaşın mutlu olduğu bir model oluşturacağız.”

Yerli kömürle ilgili soru üzerine Albayrak, “Yeni bulduğumuz 7 milyon tondan daha fazla bulduğumuz bu bölgelerdeki bu rezervlerde iki önemli şey değişti. Bu sahaların kalori değeri eski Türkiye ortalamasından iki katı. Türkiye’de saman gibi linyitten bahsedilirken son sondajlarla bulduğumuz ciddi bir kalorilik değer oluştu. Bir diğeri daha verimli ve geri dönüşü yüksek kazan teknolojisi gelişti. Filtreleme gibi, çevresel şartlar talep ediyoruz. Yerli kömürde önceliklendireceğimiz unsurlar, bir bölge arz talep açısından öncelikte nerede, elektrik üretim tüketim noktasında nerede, maliyeti hangi sırada. Bu sıraya göre değerlendirip analizini yaparak en son teknolojide hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Nükleer enerji konusunda sorulan soru üzerine Albayrak, “Nükleer enerji konusunda dünya medeniyetinin tamamı nükleer enerji konusunda tartışmasız kendi ülkelerinde ve enerji portföylerinde kullanıyor. Bu çerçevede bizim öncelikli amacımız kaynak çeşitlendirilebilirliği noktasında nükleer enerjiyi portföyümüze katmak. Dengeli resimden de yararlanmak. Bu teknolojiyi Türkiye’ye kazandırıp yerelleştirme noktasında Türkiye’yi nükleer teknolojiyle de tanıştırmak” dedi.

Ahmet Umur Öztürk